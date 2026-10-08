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У Києві знизився тиск води: які райони можуть залишитися без водопостачання

вода
Через перебої з електрикою у Києві знизився тиск води / Depositphotos

У Києві через перебої з електропостачанням водопровідних об’єктів знизився тиск у мережі на правому березі столиці. 

Як пише Dilo, про це інформує  пресслужба КМДА.

У чотирьох районах можливі перебої

На правому березі Києва зафіксували зниження тиску у водопровідній мережі. Причиною стали перебої з електропостачанням окремих водопровідних об’єктів столиці на тлі зниження напруги в електромережі.

Зниження тиску води спостерігається у Голосіївському, Святошинському, Солом’янському та Шевченківському районах Києва.

У частині будинків можливе тимчасове припинення водопостачання.

Фахівці "Київводоканалу" спільно з енергетиками працюють над відновленням стабільної роботи водопровідних об’єктів.

У підприємстві зазначили, що повноцінне водопостачання відновлять після нормалізації електроживлення.

Нагадаємо, у Києві набрав чинності новий тариф на послуги централізованого водопостачання та водовідведення. Для населення вартість становитиме 63,79 грн за кубометр, тоді як тариф на рівні майже 90 грн за кубометр наразі застосовувати не будуть.

Автор:
Ольга Опенько

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