Підготовка до зими під загрозою: в Івано-Франківську затримують зарплати комунальникам

В Івано-Франківську через блокування платежів Казначейством виникли проблеми з виплатою зарплат працівникам комунальних підприємств. Затримки також можуть ускладнити підготовку міста до опалювального сезону та завершення будівництва нових котелень.

Як пише Dilo, про це інформує Zahid.net.

В чому справа?

У місті вже виникли проблеми з фінансуванням комунального підприємства "Електроавтотранс". Підприємство не може провести частину платежів через Казначейство. Серед них - виплата зарплат працівникам, а також закупівля пального та інших необхідних матеріалів.

У міській владі заявили, що шукають спосіб провести необхідні виплати, аби не допустити зупинки громадського транспорту.

Затримки фінансування також ускладнюють підготовку Івано-Франківська до опалювального сезону. Йдеться про ремонт мереж у будинках і магістралей, які необхідно завершити до початку опалення.

Окремою проблемою є будівництво нових котелень. Їх у місті створюють для диверсифікації джерел теплопостачання та забезпечення опаленням житлових будинків, шкіл і лікарень.

Без своєчасного проведення платежів підрядники не можуть повноцінно виконувати роботи, оплачувати працю своїх працівників і розраховуватися з постачальниками обладнання.

У міській владі наголошують, що ситуація із затримкою виплат залишається критичною та потребує якнайшвидшого вирішення.

Проблема не лише у Франківську

Затримки казначейських платежів фіксують також в інших містах України, зокрема у Львові. Через це Асоціація міст України звернулася до уряду із закликом вирішити проблему.

За даними Асоціації, громади стикаються не лише із затримками зарплат комунальникам. Через блокування платежів вони також не можуть своєчасно купувати пальне для транспорту, який використовують медики та аварійні служби, оплачувати роботи й обладнання для медичних, освітніх і соціальних закладів, а також фінансувати заходи з підготовки до опалювального сезону.

нагадаємо, у Львові працівники комунальних підприємств масово звільняються через неможливість отримати повне бронювання від мобілізації. Співробітники переходить до приватних компаній, які мають можливість бронювати 100% персоналу.