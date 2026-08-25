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Комунальні підприємства Львова зіткнулися з відтоком кадрів через бронювання

военный билет
У Львові заявили про масові звільнення з комунальних підприємств / Depositphotos

У Львові працівники комунальних підприємств масово звільняються через неможливість отримати повне бронювання від мобілізації. Співробітники переходить до приватних компаній, які мають можливість бронювати 100% персоналу.

Як пише Delo.ua, про це під час засідання сесії Львівської міськради повідомили міський голова Львова Андрій Садовий та його перший заступник Андрій Москаленко, інформує Zahid.net.

Бронювання від мобілізації

Львівська міська рада готує звернення до уряду з проханням переглянути можливості бронювання працівників комунальних підприємств від мобілізації. Причиною стало скорочення кадрів на міських підприємствах, працівники яких переходять до приватних компаній із вищим рівнем бронювання.

За словами Москаленка, комунальні підприємства Львова наразі не можуть забронювати 100% своїх працівників. Через це підприємства стикаються зі значним відтоком кадрів.

Андрій Садовий зазначив, що працівники звільняються з комунальних підприємств і переходять до приватних компаній, які мають можливість бронювати весь персонал. Водночас ці ж компанії можуть виконувати підряди для міста.

"Є аномалія в державі. Комунальні підприємства, які забезпечують життєдіяльність, не мають 100% бронювання, а ті, хто працює в них на підрядах, - мають", — сказав міський голова.

За словами мера, ситуація потребує вирішення на державному рівні, тому Львівська міськрада підготує відповідне звернення до уряду.

Наразі більшість комунальних підприємств Львова можуть бронювати до 50% працівників. Для "Львівводоканалу", ремонтно-аварійного підприємства та підприємств теплоенергетики цей показник становить до 75%.

Нагадаємо, мобілізація жінок в Україні наразі не проводиться, не готується і не розглядається. Законодавчих ініціатив щодо обов’язкового призову жінок немає.

Автор:
Ольга Опенько

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