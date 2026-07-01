Мобілізація в дії: у Франківську скоротили кількість автобусів і тролейбусів через брак водіїв

З 1 липня в Івано-Франківську зменшили кількість громадського транспорту через нестачу водіїв та обслуговуючого персоналу, зокрема внаслідок мобілізації. Випуск автобусів скоротили на 15%, тролейбусів - на 12%, а один із тролейбусних маршрутів тимчасово скасували.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Захід.інфо".

У Франківську стало менше транспорту

У підприємстві зазначають, що чинні правила бронювання працівників транспортної галузі можуть призводити до подальшого скорочення обсягів перевезень у громадах.

Наразі випуск автобусів у місті зменшено на 15%, тролейбусів - на 12%. Також внесено зміни до маршрутної мережі: тролейбус №2 продовжено до Північного бульвару, маршрут №8 тимчасово скасовано. На маршрутах №6 і №7 скорочено по одному тролейбусу, а на маршрутах №3, №5 та №9 зменшено кількість обідніх рейсів.

Крім того, знизили кількість автобусів на маршрутах №23, 27, 29, 41, 43, 45, 46, 49, 55 та 57. Оновлений графік руху транспорту обіцяють оприлюднити на профільному сайті.

В Україні змінили правила бронювання працівників підприємств

Нагадаємо ,уряд зобов'язав усі підприємства, які мають статус критично важливих, повторно підтвердити цей статус за новими критеріями. При цьому вже ухвалені рішення про визнання підприємств критично важливими зберігають свою силу протягом строку, на який вони ухвалені, але не більш як до 1 вересня 2026 року.

Це означає, що до кінця літа підприємства мають повторно пройти процедуру підтвердження критичності за оновленими критеріями. Масового припинення бронювання в один день не передбачається, однак для частини працівників відстрочки можуть завершитися саме з 1 вересня — у разі, якщо роботодавець не встигне підтвердити статус. Якщо підприємство не проходить повторне підтвердження у визначені строки, його статус критично важливого анулюється, що автоматично тягне за собою втрату чинних відстрочок для заброньованих працівників

Також постановою запроваджено оновлені фінансові критерії для підтвердження критичності. Зокрема, середня заробітна плата працівників за останній календарний місяць має становити не менше трьох мінімальних зарплат — 25 941 грн до оподаткування.

Для підприємств, що працюють у районах бойових дій, встановлено знижений поріг — 2,5 мінімальної зарплати, або 21 618 грн.

Раніше повідомлялося, що в Україні компаніям та організаціям нададуть три місяці на підтвердження статусу критичності в межах оновлених процедур бронювання працівників.