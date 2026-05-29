Бронювання працівників за новими правилами: бізнесу дали три місяці на підтвердження критичного статусу

В Україні компаніям та організаціям нададуть три місяці на підтвердження статусу критичності в межах оновлених процедур бронювання працівників. Цей перехідний період триватиме до 1 вересня.

Як пише Delo.ua, про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев,

Він зазначив, що, як і під час попередніх змін у грудні 2024 року, бізнесу дадуть чіткі часові межі для проходження процедур. Оновлений механізм перепідтвердження має повноцінно запрацювати та завершитися до кінця літа.

Соболев підкреслив, що регулярний перегляд статусу підприємств (раз на півтора року в умовах воєнного стану) є справедливим кроком, адже економічна ситуація в країні постійно змінюється, і держава має розуміти, які компанії дійсно залишаються критично важливими.

За словами міністра, механізм перевірки вже зрозумілий, пакети документів готові, тому процес не триватиме довше, ніж під час попереднього переформатування системи у грудні 2024 року, яке тривало три місяці.

Нагадаємо, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України готує зміни у системі бронювання працівників критичних підприємств. В тому числі, мінімальний поріг заробітної плати. Відповідна постанова уряду наразі перебуває на етапі погодження.