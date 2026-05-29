Бюджет тримається на платниках і партнерах: травень приніс Україні сотні мільярдів доходів

До загального фонду державного бюджету України у травні 2026 року надійшло 316 млрд грн у вигляді податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

Найбільшу частку надходжень забезпечили платежі від Державної податкової служби — 146,8 млрд грн. Зокрема, 68,6 млрд грн становив податок на прибуток підприємств, 36 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб та військовий збір, 19,8 млрд грн — податок на додану вартість.

Із цієї суми 41,8 млрд грн було зібрано, тоді як 22 млрд грн відшкодовано платникам. Також до бюджету надійшли 12,3 млрд грн акцизного податку, 3,7 млрд грн частини чистого прибутку державних підприємств, 2,7 млрд грн дивідендів від компаній із державною часткою та 2,6 млрд грн рентної плати.

Від Державної митної служби до бюджету надійшло 68,1 млрд грн.

Окремим джерелом наповнення загального фонду стали кошти міжнародної допомоги у вигляді грантів — 21,7 млрд грн.

У підсумку за оперативними даними надходження до загального та спеціального фондів державного бюджету у травні становили 411,4 млрд грн. Додатково до фондів пенсійного та соціального страхування надійшло 58,7 млрд грн єдиного соціального внеску.

У відомстві відзначають, що стабільні надходження забезпечуються насамперед за рахунок податкових платежів та міжнародної фінансової підтримки, що підтримує фінансову стабільність держави в умовах воєнного стану.

Зауважимо, загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету у січні–березні 2026 року сягнула 916,4 млрд грн. Це на 60,4 млрд грн, або 7,1%, більше, ніж за аналогічний період минулого року. Основним пріоритетом залишаються безпека та оборона, на які спрямували 570,9 млрд грн.