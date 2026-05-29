Держстат назвав регіони з найвищими та найнижчими зарплатами

Середня заробітна плата в Україні у квітні 2026 року становила 30 515 грн, що на 0,5% більше порівняно з березнем.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної служба статистики України.

Найвищий рівень оплати праці традиційно зафіксовано у Києві — 48 003 грн. На другому місці опинилася Київська область із показником 30 584 грн.

Найнижчі середні зарплати у квітні були в Кіровоградській області — 21 199 грн та Чернівецькій області — 21 687 грн.

За видами економічної діяльності найбільші зарплати отримували працівники сфери інформації та телекомунікацій — у середньому 77 861 грн. Найнижчий рівень оплати праці зафіксовано у сфері мистецтва, спорту, розваг та відпочинку — 19 855 грн.

Водночас заборгованість із виплати заробітної плати в Україні станом на 1 травня 2026 року становила 3,7 млрд грн.

