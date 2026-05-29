У будівництві платять до 70 тис. грн: які спеціалісти заробляють найбільше
Зарплати у будівництві в Україні продовжують зростати. Найбільше у 2026 році заробляють штукатури, фасадники та муляри, а Київська область залишається лідером за рівнем оплати та кількістю вакансій.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на OLX Робота.
Експерти проаналізували зарплати та попит на фахівців у категорії “Будівництво/облицювальні роботи” і порівняли показники квітня 2025 та квітня 2026 року. За рік медіанні зарплати зросли в усіх спеціальностях – від +7% у різноробочих до +33% у мулярів. Найвищі зарплати сьогодні отримують штукатури, фасадники, муляри та плиточники.
Хто заробляє найбільше
Найвищу медіанну зарплату у квітні 2026 року мають штукатури – 70 000 грн, що на 17% більше, ніж торік. Другу позицію займають фасадники із зарплатою 65 000 грн (+18%).
Мулярі та плиточники отримують по 60 000 грн. За рік зарплата мулярів зросла на 33%, а плиточників – на 23%.
По 50 000 грн у квітні 2026 року заробляють будівельники, малярі та виконроби. Зарплати виконробів зросли на 25%, а будівельників і малярів – на 11%.
Монтажники мають медіанну зарплату 45 000 грн (+24%), сантехніки – 42 500 грн (+31%). Електрики та зварювальники отримують по 40 000 грн. Найнижча медіанна зарплата серед проаналізованих спеціальностей – у різноробочих: 27 500 грн.
Попри це, саме різноробочі залишаються наймасовішою категорією на ринку праці у будівництві.
У яких регіонах платять найбільше
Найвищі медіанні зарплати у категорії “Будівництво/облицювальні роботи” зафіксовані у Київській області – 46 500 грн.
До лідерів також увійшли:
- Івано-Франківська область – 45 500 грн;
- Львівська область – 45 000 грн;
- Закарпатська, Волинська, Рівненська та Тернопільська області – по 40 000 грн;
- Чернівецька область – 38 250 грн;
- Херсонська, Хмельницька та Вінницька області – по 37 500 грн.
Кого шукають найчастіше
Найбільше вакансій у квітні 2026 року було для різноробочих – 4 213 оголошень, що на 35% більше, ніж роком раніше.
Далі за кількістю вакансій:
- будівельники – 1 656 вакансій;
- монтажники – 530 вакансій.
Найшвидше за рік зросла кількість вакансій для:
- електриків – +37%;
- різноробочих – +35%;
- мулярів – +10%;
- монтажників – +9%;
- сантехніків – +8%;
- виконробів – +8%.
Водночас у частині вузькопрофільних спеціальностей кількість вакансій скоротилася:
- штукатури – -15%;
- зварювальники – -24%;
- фасадники – -11%;
- плиточники – -9%;
- малярі – -10%.
Попри це, зарплати у цих спеціальностях продовжують зростати, що свідчить про стабільний попит на кваліфікованих працівників.
Де найбільше вакансій
Найбільше оголошень у категорії “Будівництво/облицювальні роботи” у квітні 2026 року було у Київській області – 2 117 вакансій.
Також серед лідерів:
- Дніпропетровська область – 1 067 вакансій;
- Львівська область – 554;
- Одеська область – 510;
- Харківська область – 390.
Таким чином, Київська область одночасно залишається регіоном із найвищими зарплатами та найбільшою кількістю пропозицій роботи у будівництві.
Де зростає конкуренція між кандидатами
Найбільше зросла кількість відгуків на одну вакансію для:
- малярів – +19%;
- сантехніків – +16%;
- штукатурів – +15%;
- монтажників – +9%;
- електриків – +9%;
- різноробочих – +7%.
Натомість конкуренція серед кандидатів знизилася для:
- плиточників – -20%;
- мулярів – -16%;
- зварювальників – -10%;
- будівельників – -9%;
- виконробів – -8%;
- фасадників – -7%.
У регіональному розрізі найбільше зростання активності кандидатів зафіксовано у Рівненській області – +16%. У Київській та Львівській областях показник зріс приблизно на 6%.
Водночас в Івано-Франківській та Тернопільській областях кількість відгуків на одну вакансію скоротилася приблизно на 21% та 20% відповідно.
Що це означає для ринку
Будівництво та ремонт залишаються одними з найактивніших сегментів робітничого ринку праці. Зарплати зростають у всіх спеціальностях, а найбільше заробляють фахівці з практичними навичками та вузькою спеціалізацією – штукатури, фасадники, муляри та плиточники.
Водночас ринок залишається неоднорідним. Масові професії, зокрема різноробочі, будівельники та монтажники, формують основний обсяг вакансій. У вузьких спеціальностях кількість оголошень може скорочуватися, але зарплати продовжують зростати через дефіцит кваліфікованих кадрів.
Регіональними лідерами за рівнем зарплат стали Київська, Івано-Франківська та Львівська області. При цьому високі зарплати у будівництві дедалі частіше пропонують і західні регіони України, що посилює конкуренцію за спеціалістів не лише між компаніями, а й між областями.
Нагадаємо, в Україні найвищі зарплати роботодавці найчастіше пропонують будівельникам, фахівцям СТО, стоматологам та IT-спеціалістам. Рекордну медіанну зарплату зафіксували у Черкасах – трактористам готові платити 165 тис. грн.