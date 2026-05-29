В строительстве платят до 70 тыс. грн: какие специалисты зарабатывают больше всего
Зарплаты по строительству в Украине продолжают расти. Больше всего в 2026 году зарабатывают штукатуры, фасадщики и каменщики, а Киевская область остается лидером по уровню оплаты и количеству вакансий.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на OLX Работа.
Эксперты проанализировали зарплаты и спрос на специалистов в категории "Строительство/облицовочные работы" и сравнили показатели апреля 2025 и апреля 2026 года. За год медианные зарплаты выросли по всем специальностям – от +7% у разнорабочих до +33% у каменщиков. Самые высокие зарплаты сегодня получают штукатуры, фасадщики, каменщики и плиточники.
Кто зарабатывает больше всего
Наивысшую медианную зарплату в апреле 2026 года имеют штукатуры – 70 000 грн, что на 17% больше, чем в прошлом. Вторую позицию занимают фасадщики с зарплатой 65000 грн (+18%).
Каменщики и плиточники получают по 60 000 грн. За год зарплата каменщиков выросла на 33%, а плиточников – на 23%.
По 50 000 грн в апреле 2026 года зарабатывают строители, маляры и прорабы. Зарплаты прорабов выросли на 25%, а строителей и маляров – на 11%.
Монтажники имеют медианную зарплату 45 000 грн. (+24%), сантехники – 42 500 грн. (+31%). Электричества и сварщики получают по 40 000 грн. Самая низкая медиа зарплата среди проанализированных специальностей – у разнорабочих: 27 500 грн.
Несмотря на это, разнорабочие остаются самой массовой категорией на рынке труда в строительстве.
В каких регионах платят больше всего
Самые высокие медиа зарплаты в категории “Строительство/облицовочные работы” зафиксированы в Киевской области – 46 500 грн.
В лидеры также вошли:
- Ивано-Франковская область – 45 500 грн;
- Львовская область – 45 000 грн;
- Закарпатская, Волынская, Ровенская и Тернопольская области – по 40000 грн;
- Черновицкая область – 38 250 грн;
- Херсонская, Хмельницкая и Винницкая области – по 37500 грн.
Кого ищут чаще всего
Больше всего вакансий в апреле 2026 года было для разнорабочих – 4 213 объявлений, что на 35% больше, чем годом ранее.
Далее по количеству вакансий:
- строители – 1 656 вакансий;
- монтажники – 530 вакансии.
Быстрее всего за год выросло количество вакансий для:
- электриков – +37%;
- разнорабочих – +35%;
- каменщиков – +10%;
- монтажников – +9%;
- сантехников – +8%;
- прорабов – +8%.
В то же время в части узкопрофильных специальностей количество вакансий сократилось:
- штукатуры – -15%;
- сварщики – -24%;
- фасадники – -11%;
- плиточники – -9%;
- маляры – -10%.
Несмотря на это, зарплаты по этим специальностям продолжают расти, что свидетельствует о стабильном спросе на квалифицированных работников.
Где больше всего вакансий
Больше объявлений в категории "Строительство/облицовочные работы" в апреле 2026 года было в Киевской области - 2 117 вакансий.
Также среди лидеров:
- Днепропетровская область – 1067 вакансий;
- Львовская область – 554;
- Одесская область – 510;
- Харьковская область – 390.
Таким образом, Киевская область одновременно остается регионом с высокими зарплатами и наибольшим количеством предложений работы в строительстве.
Где растет конкуренция между кандидатами
Наиболее возросло количество отзывов на одну вакансию для:
- маляров – +19%;
- сантехников – +16%;
- штукатуров – +15%;
- монтажников – +9%;
- электриков – +9%;
- разнорабочих – +7%.
В то же время конкуренция среди кандидатов снизилась для:
- плиточников – -20%;
- каменщиков – -16%;
- сварщиков – -10%;
- строителей – -9%;
- прорабов – -8%;
- фасадщиков – -7%.
В региональном разрезе наибольший рост активности кандидатов зафиксирован в Ровенской области – +16%. В Киевской и Львовской областях показатель вырос примерно на 6%.
В то же время в Ивано-Франковской и Тернопольской областях количество отзывов на одну вакансию сократилось примерно на 21% и 20% соответственно.
Что это значит для рынка
Строительство и ремонт остаются одними из самых активных сегментов рабочего рынка труда. Зарплаты растут по всем специальностям, а больше всего зарабатывают специалисты с практическими навыками и узкой специализацией – штукатуры, фасадщики, каменщики и плиточники.
В то же время, рынок остается неоднородным. Массовые профессии, в том числе разнорабочие, строители и монтажники формируют основной объем вакансий. В узких специальностях количество объявлений может сокращаться, но зарплаты продолжают расти из-за дефицита квалифицированных кадров.
Региональными лидерами по уровню зарплат стали Киевская, Ивано-Франковская и Львовская области. При этом высокие зарплаты в строительстве все чаще и чаще предлагают и западные регионы Украины, что усиливает конкуренцию за специалистов не только между компаниями, но и между областями.
Напомним, в Украине самые высокие зарплаты работодатели чаще всего предлагают строителям, специалистам СТО, стоматологам и IT-специалистам. Рекордную медиа зарплату зафиксировали в Черкассах – трактористам готовы платить 165 тыс. грн.