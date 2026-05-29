В строительстве платят до 70 тыс. грн: какие специалисты зарабатывают больше всего

Зарплаты по строительству в Украине продолжают расти. Больше всего в 2026 году зарабатывают штукатуры, фасадщики и каменщики, а Киевская область остается лидером по уровню оплаты и количеству вакансий.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на OLX Работа.

Эксперты проанализировали зарплаты и спрос на специалистов в категории "Строительство/облицовочные работы" и сравнили показатели апреля 2025 и апреля 2026 года. За год медианные зарплаты выросли по всем специальностям – от +7% у разнорабочих до +33% у каменщиков. Самые высокие зарплаты сегодня получают штукатуры, фасадщики, каменщики и плиточники.

Кто зарабатывает больше всего

Наивысшую медианную зарплату в апреле 2026 года имеют штукатуры – 70 000 грн, что на 17% больше, чем в прошлом. Вторую позицию занимают фасадщики с зарплатой 65000 грн (+18%).

Каменщики и плиточники получают по 60 000 грн. За год зарплата каменщиков выросла на 33%, а плиточников – на 23%.

По 50 000 грн в апреле 2026 года зарабатывают строители, маляры и прорабы. Зарплаты прорабов выросли на 25%, а строителей и маляров – на 11%.

Монтажники имеют медианную зарплату 45 000 грн. (+24%), сантехники – 42 500 грн. (+31%). Электричества и сварщики получают по 40 000 грн. Самая низкая медиа зарплата среди проанализированных специальностей – у разнорабочих: 27 500 грн.

Несмотря на это, разнорабочие остаются самой массовой категорией на рынке труда в строительстве.

В каких регионах платят больше всего

Самые высокие медиа зарплаты в категории “Строительство/облицовочные работы” зафиксированы в Киевской области – 46 500 грн.

В лидеры также вошли:

Ивано-Франковская область – 45 500 грн;

Львовская область – 45 000 грн;

Закарпатская, Волынская, Ровенская и Тернопольская области – по 40000 грн;

Черновицкая область – 38 250 грн;

Херсонская, Хмельницкая и Винницкая области – по 37500 грн.

Кого ищут чаще всего

Больше всего вакансий в апреле 2026 года было для разнорабочих – 4 213 объявлений, что на 35% больше, чем годом ранее.

Далее по количеству вакансий:

строители – 1 656 вакансий;

монтажники – 530 вакансии.

Быстрее всего за год выросло количество вакансий для:

электриков – +37%;

разнорабочих – +35%;

каменщиков – +10%;

монтажников – +9%;

сантехников – +8%;

прорабов – +8%.

В то же время в части узкопрофильных специальностей количество вакансий сократилось:

штукатуры – -15%;

сварщики – -24%;

фасадники – -11%;

плиточники – -9%;

маляры – -10%.

Несмотря на это, зарплаты по этим специальностям продолжают расти, что свидетельствует о стабильном спросе на квалифицированных работников.

Где больше всего вакансий

Больше объявлений в категории "Строительство/облицовочные работы" в апреле 2026 года было в Киевской области - 2 117 вакансий.

Также среди лидеров:

Днепропетровская область – 1067 вакансий;

Львовская область – 554;

Одесская область – 510;

Харьковская область – 390.

Таким образом, Киевская область одновременно остается регионом с высокими зарплатами и наибольшим количеством предложений работы в строительстве.

Где растет конкуренция между кандидатами

Наиболее возросло количество отзывов на одну вакансию для:

маляров – +19%;

сантехников – +16%;

штукатуров – +15%;

монтажников – +9%;

электриков – +9%;

разнорабочих – +7%.

В то же время конкуренция среди кандидатов снизилась для:

плиточников – -20%;

каменщиков – -16%;

сварщиков – -10%;

строителей – -9%;

прорабов – -8%;

фасадщиков – -7%.

В региональном разрезе наибольший рост активности кандидатов зафиксирован в Ровенской области – +16%. В Киевской и Львовской областях показатель вырос примерно на 6%.

В то же время в Ивано-Франковской и Тернопольской областях количество отзывов на одну вакансию сократилось примерно на 21% и 20% соответственно.

Что это значит для рынка

Строительство и ремонт остаются одними из самых активных сегментов рабочего рынка труда. Зарплаты растут по всем специальностям, а больше всего зарабатывают специалисты с практическими навыками и узкой специализацией – штукатуры, фасадщики, каменщики и плиточники.

В то же время, рынок остается неоднородным. Массовые профессии, в том числе разнорабочие, строители и монтажники формируют основной объем вакансий. В узких специальностях количество объявлений может сокращаться, но зарплаты продолжают расти из-за дефицита квалифицированных кадров.

Региональными лидерами по уровню зарплат стали Киевская, Ивано-Франковская и Львовская области. При этом высокие зарплаты в строительстве все чаще и чаще предлагают и западные регионы Украины, что усиливает конкуренцию за специалистов не только между компаниями, но и между областями.

Напомним, в Украине самые высокие зарплаты работодатели чаще всего предлагают строителям, специалистам СТО, стоматологам и IT-специалистам. Рекордную медиа зарплату зафиксировали в Черкассах – трактористам готовы платить 165 тыс. грн.