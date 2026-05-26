Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,24

--0,02

EUR

51,53

+0,20

Наличный курс:

USD

44,12

44,03

EUR

51,70

51,54

Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Трактористам – 165 тысяч, ИИ-специалистам – до 300 тысяч: регионы и вакансии с рекордными зарплатами в Украине

мужчины трактор ноутбук аграрии
В Черкассах трактористам в сфере агробизнеса работодатели готовы платить 165 тыс. грн. / Freepik

В Украине самые высокие зарплаты работодатели чаще всего предлагают строителям, специалистам СТО, стоматологам и IT-специалистам. Рекордную медиа зарплату зафиксировали в Черкассах – трактористам готовы платить 165 тыс. грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на OLX Работа.

Команда OLX проанализировала вакансии в областных центрах Украины и определила профессии с высокими медианными зарплатами.

Чаще всего в список наиболее оплачиваемых специальностей попадают представители строительной сферы – штукатуры, фасадщики, каменщики, плиточники, маляры и строители. Высокие зарплаты также работодатели предлагают специалистам СТО, в том числе автомалярам, рихтовщикам и автоэлектрикам.

В некоторых городах среди лидеров по уровню оплаты труда оказались стоматологи, руководители отделов продаж, дизайнеры и IT-специалисты. Самую высокую медианную зарплату среди всех проанализированных вакансий зафиксировали в Черкассах – трактористам в сфере агробизнеса работодатели готовы платить 165 тыс. грн.

Киев: высокие зарплаты в строительстве и IT

В столице самые высокие зарплаты предлагают специалистам строительной отрасли. В частности, фасадщики и штукатуры могут рассчитывать на медианную зарплату 85 тыс. грн. В список наиболее оплачиваемых вакансий также вошли:

  • рихтовщики – 77,5 тыс. грн (+41% в год);
  • плиточники – 75 тыс. грн (+40%);
  • менеджеры по продажам недвижимости – 75 тыс. грн (+67%).

Несмотря на преобладание рабочих профессий, в Киеве остается высокий спрос и на IT-специалистов. В частности, компания N-iX ищет Lead AI/ML Engineer и Lead FullStack Software Engineer with AI с зарплатой до 300 тыс. грн.

Запад Украины: высокие зарплаты в строительстве и производстве

В западных регионах среди наиболее оплачиваемых вакансий преобладают строительные специальности. Во Львове фасадчикам предлагают 82 тыс. грн, в Ивано-Франковске штукатурам и малярам – по 75 тыс. грн, а в Ровно – до 75 тыс. грн.

В некоторых городах зарплаты превышают 100 тыс. грн:

  • в Киеве технологи на производстве могут зарабатывать 110 тыс. грн;
  • в Черновцах каменщикам предлагают 103 тыс. грн;
  • в Тернополе рихтовщикам на СТО – 100 тыс. грн.

Высоки остаются и зарплаты дальнобойщиков: в Луцке – 85 тыс. грн, в Тернополе – 70 тыс. грн, во Львове – 66,2 тыс. грн.

В отдельных профессиях фиксируют существенный рост зарплат. В Черновцах зарплата каменщиков за год увеличилась более чем на 217%, а во Львове маляры начали зарабатывать на 62% больше. В Ивано-Франковске более чем вдвое выросли зарплаты руководителей отделов продаж и автомаляров.

В Ужгороде, кроме строительных специальностей, в список высокооплачиваемых вакансий вошли менеджеры в сфере гостинично-ресторанного бизнеса и туризма, а также специалисты агросектора – по 70 тыс. грн.

Центральные и северные области: рекордные зарплаты в агросекторе

В центральных и северных регионах самые высокие зарплаты традиционно предлагают в строительстве, логистике и агросекторе. Так, в Хмельницком фасадщикам предлагают 72,5 тыс. грн, в Житомире штукатурам – 80 тыс. грн, а в Виннице малярам – 85 тыс. грн.

Именно в центральной части страны зафиксирована рекордная зарплата – в Черкассах трактористам в агробизнесе готовы платить 165 тыс. грн. За год уровень оплаты по этой профессии вырос в четыре раза.

Также высокие зарплаты предлагают в медицине и IT:

  • в Кропивницком стоматологи могут зарабатывать 150 тыс. грн;
  • в Виннице в IT-сфере зарплаты превышают 100 тыс. грн.

В логистике дальнобойщикам предлагают:

  • в Виннице – около 100 тыс. грн;
  • в Кропивницком – 80 тыс. грн;
  • в Хмельницком – 70 тыс. грн.

В Чернигове больше всего работодатели готовы платить фасадщикам – 95 тыс. грн. Также в топ вошли сантехники, машинисты эскалатора, дальнобойщики и плиточники.

Юг Украины: высокие зарплаты в медицине и автобизнесе

В южных областях среди вакансий с высокими зарплатами преобладают строительные специальности, медицина и автобизнес. В Одессе плиточникам предлагают 85 тыс. грн, в Николаеве каменщикам – 90 тыс. грн, а в Херсоне стоматологи могут зарабатывать до 150 тыс. грн.

Среди наиболее оплачиваемых вакансий также:

  • штукатуры;
  • фасадники;
  • рихтовщики;
  • сантехники;
  • дальнобойщики.

В Одессе работодатели также готовы платить дизайнерам около 63 тыс. грн – это один из немногих регионов, где дизайнерские специальности попали в топ за зарплатами.

В Херсоне, кроме стоматологов, высоко оплачиваются вакансии автослесарей, строителей, автоэлектриков и экспедиторов.

Восток Украины: спрос на технических специалистов

В восточных областях высокие зарплаты чаще всего предлагают техническим специалистам, строителям и производственникам. В Полтаве штукатуры могут зарабатывать 100 тыс. грн., в Харькове автоэлектричества – 65 тыс. грн., а в Запорожье стоматологи – 85 тыс. грн.

Также высокими остаются зарплаты в логистике и производстве:

  • в Запорожье дальнобойщикам предлагают 63,1 тыс. грн;
  • в Днепре – 55 тыс. грн;
  • в Сумах по 70 тыс. грн. могут зарабатывать плиточники, электрики, маляры и машинисты эскалатора.

В число наиболее оплачиваемых вакансий в восточных регионах также вошли фасадщики, монтажники, прорабы и работники производства. В Полтаве зарплата штукатуров за год выросла почти в три раза.

В Харькове, кроме автоэлектриков, высокие зарплаты предлагают мастерам по ремонту техники в сфере IT и компьютеров, а также штукатурам, фасадщикам и малярам.

Напомним, в качестве сезонной подработки для молодежи и студентов предлагают ряд вакансий, больше всего из которых сосредоточено в строительстве и логистике. В этих областях работодатели готовы платить молодым работникам до 45 тысяч грн.

Автор:
Ярослава Тюпка