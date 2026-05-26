Трактористам – 165 тысяч, ИИ-специалистам – до 300 тысяч: регионы и вакансии с рекордными зарплатами в Украине
В Украине самые высокие зарплаты работодатели чаще всего предлагают строителям, специалистам СТО, стоматологам и IT-специалистам. Рекордную медиа зарплату зафиксировали в Черкассах – трактористам готовы платить 165 тыс. грн.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на OLX Работа.
Команда OLX проанализировала вакансии в областных центрах Украины и определила профессии с высокими медианными зарплатами.
Чаще всего в список наиболее оплачиваемых специальностей попадают представители строительной сферы – штукатуры, фасадщики, каменщики, плиточники, маляры и строители. Высокие зарплаты также работодатели предлагают специалистам СТО, в том числе автомалярам, рихтовщикам и автоэлектрикам.
В некоторых городах среди лидеров по уровню оплаты труда оказались стоматологи, руководители отделов продаж, дизайнеры и IT-специалисты. Самую высокую медианную зарплату среди всех проанализированных вакансий зафиксировали в Черкассах – трактористам в сфере агробизнеса работодатели готовы платить 165 тыс. грн.
Киев: высокие зарплаты в строительстве и IT
В столице самые высокие зарплаты предлагают специалистам строительной отрасли. В частности, фасадщики и штукатуры могут рассчитывать на медианную зарплату 85 тыс. грн. В список наиболее оплачиваемых вакансий также вошли:
- рихтовщики – 77,5 тыс. грн (+41% в год);
- плиточники – 75 тыс. грн (+40%);
- менеджеры по продажам недвижимости – 75 тыс. грн (+67%).
Несмотря на преобладание рабочих профессий, в Киеве остается высокий спрос и на IT-специалистов. В частности, компания N-iX ищет Lead AI/ML Engineer и Lead FullStack Software Engineer with AI с зарплатой до 300 тыс. грн.
Запад Украины: высокие зарплаты в строительстве и производстве
В западных регионах среди наиболее оплачиваемых вакансий преобладают строительные специальности. Во Львове фасадчикам предлагают 82 тыс. грн, в Ивано-Франковске штукатурам и малярам – по 75 тыс. грн, а в Ровно – до 75 тыс. грн.
В некоторых городах зарплаты превышают 100 тыс. грн:
- в Киеве технологи на производстве могут зарабатывать 110 тыс. грн;
- в Черновцах каменщикам предлагают 103 тыс. грн;
- в Тернополе рихтовщикам на СТО – 100 тыс. грн.
Высоки остаются и зарплаты дальнобойщиков: в Луцке – 85 тыс. грн, в Тернополе – 70 тыс. грн, во Львове – 66,2 тыс. грн.
В отдельных профессиях фиксируют существенный рост зарплат. В Черновцах зарплата каменщиков за год увеличилась более чем на 217%, а во Львове маляры начали зарабатывать на 62% больше. В Ивано-Франковске более чем вдвое выросли зарплаты руководителей отделов продаж и автомаляров.
В Ужгороде, кроме строительных специальностей, в список высокооплачиваемых вакансий вошли менеджеры в сфере гостинично-ресторанного бизнеса и туризма, а также специалисты агросектора – по 70 тыс. грн.
Центральные и северные области: рекордные зарплаты в агросекторе
В центральных и северных регионах самые высокие зарплаты традиционно предлагают в строительстве, логистике и агросекторе. Так, в Хмельницком фасадщикам предлагают 72,5 тыс. грн, в Житомире штукатурам – 80 тыс. грн, а в Виннице малярам – 85 тыс. грн.
Именно в центральной части страны зафиксирована рекордная зарплата – в Черкассах трактористам в агробизнесе готовы платить 165 тыс. грн. За год уровень оплаты по этой профессии вырос в четыре раза.
Также высокие зарплаты предлагают в медицине и IT:
- в Кропивницком стоматологи могут зарабатывать 150 тыс. грн;
- в Виннице в IT-сфере зарплаты превышают 100 тыс. грн.
В логистике дальнобойщикам предлагают:
- в Виннице – около 100 тыс. грн;
- в Кропивницком – 80 тыс. грн;
- в Хмельницком – 70 тыс. грн.
В Чернигове больше всего работодатели готовы платить фасадщикам – 95 тыс. грн. Также в топ вошли сантехники, машинисты эскалатора, дальнобойщики и плиточники.
Юг Украины: высокие зарплаты в медицине и автобизнесе
В южных областях среди вакансий с высокими зарплатами преобладают строительные специальности, медицина и автобизнес. В Одессе плиточникам предлагают 85 тыс. грн, в Николаеве каменщикам – 90 тыс. грн, а в Херсоне стоматологи могут зарабатывать до 150 тыс. грн.
Среди наиболее оплачиваемых вакансий также:
- штукатуры;
- фасадники;
- рихтовщики;
- сантехники;
- дальнобойщики.
В Одессе работодатели также готовы платить дизайнерам около 63 тыс. грн – это один из немногих регионов, где дизайнерские специальности попали в топ за зарплатами.
В Херсоне, кроме стоматологов, высоко оплачиваются вакансии автослесарей, строителей, автоэлектриков и экспедиторов.
Восток Украины: спрос на технических специалистов
В восточных областях высокие зарплаты чаще всего предлагают техническим специалистам, строителям и производственникам. В Полтаве штукатуры могут зарабатывать 100 тыс. грн., в Харькове автоэлектричества – 65 тыс. грн., а в Запорожье стоматологи – 85 тыс. грн.
Также высокими остаются зарплаты в логистике и производстве:
- в Запорожье дальнобойщикам предлагают 63,1 тыс. грн;
- в Днепре – 55 тыс. грн;
- в Сумах по 70 тыс. грн. могут зарабатывать плиточники, электрики, маляры и машинисты эскалатора.
В число наиболее оплачиваемых вакансий в восточных регионах также вошли фасадщики, монтажники, прорабы и работники производства. В Полтаве зарплата штукатуров за год выросла почти в три раза.
В Харькове, кроме автоэлектриков, высокие зарплаты предлагают мастерам по ремонту техники в сфере IT и компьютеров, а также штукатурам, фасадщикам и малярам.
Напомним, в качестве сезонной подработки для молодежи и студентов предлагают ряд вакансий, больше всего из которых сосредоточено в строительстве и логистике. В этих областях работодатели готовы платить молодым работникам до 45 тысяч грн.