Трактористам – 165 тысяч, ИИ-специалистам – до 300 тысяч: регионы и вакансии с рекордными зарплатами в Украине

В Украине самые высокие зарплаты работодатели чаще всего предлагают строителям, специалистам СТО, стоматологам и IT-специалистам. Рекордную медиа зарплату зафиксировали в Черкассах – трактористам готовы платить 165 тыс. грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на OLX Работа.

Команда OLX проанализировала вакансии в областных центрах Украины и определила профессии с высокими медианными зарплатами.

Чаще всего в список наиболее оплачиваемых специальностей попадают представители строительной сферы – штукатуры, фасадщики, каменщики, плиточники, маляры и строители. Высокие зарплаты также работодатели предлагают специалистам СТО, в том числе автомалярам, рихтовщикам и автоэлектрикам.

В некоторых городах среди лидеров по уровню оплаты труда оказались стоматологи, руководители отделов продаж, дизайнеры и IT-специалисты. Самую высокую медианную зарплату среди всех проанализированных вакансий зафиксировали в Черкассах – трактористам в сфере агробизнеса работодатели готовы платить 165 тыс. грн.

Киев: высокие зарплаты в строительстве и IT

В столице самые высокие зарплаты предлагают специалистам строительной отрасли. В частности, фасадщики и штукатуры могут рассчитывать на медианную зарплату 85 тыс. грн. В список наиболее оплачиваемых вакансий также вошли:

рихтовщики – 77,5 тыс. грн (+41% в год);

плиточники – 75 тыс. грн (+40%);

менеджеры по продажам недвижимости – 75 тыс. грн (+67%).

Несмотря на преобладание рабочих профессий, в Киеве остается высокий спрос и на IT-специалистов. В частности, компания N-iX ищет Lead AI/ML Engineer и Lead FullStack Software Engineer with AI с зарплатой до 300 тыс. грн.

Запад Украины: высокие зарплаты в строительстве и производстве

В западных регионах среди наиболее оплачиваемых вакансий преобладают строительные специальности. Во Львове фасадчикам предлагают 82 тыс. грн, в Ивано-Франковске штукатурам и малярам – по 75 тыс. грн, а в Ровно – до 75 тыс. грн.

В некоторых городах зарплаты превышают 100 тыс. грн:

в Киеве технологи на производстве могут зарабатывать 110 тыс. грн;

в Черновцах каменщикам предлагают 103 тыс. грн;

в Тернополе рихтовщикам на СТО – 100 тыс. грн.

Высоки остаются и зарплаты дальнобойщиков: в Луцке – 85 тыс. грн, в Тернополе – 70 тыс. грн, во Львове – 66,2 тыс. грн.

В отдельных профессиях фиксируют существенный рост зарплат. В Черновцах зарплата каменщиков за год увеличилась более чем на 217%, а во Львове маляры начали зарабатывать на 62% больше. В Ивано-Франковске более чем вдвое выросли зарплаты руководителей отделов продаж и автомаляров.

В Ужгороде, кроме строительных специальностей, в список высокооплачиваемых вакансий вошли менеджеры в сфере гостинично-ресторанного бизнеса и туризма, а также специалисты агросектора – по 70 тыс. грн.

Центральные и северные области: рекордные зарплаты в агросекторе

В центральных и северных регионах самые высокие зарплаты традиционно предлагают в строительстве, логистике и агросекторе. Так, в Хмельницком фасадщикам предлагают 72,5 тыс. грн, в Житомире штукатурам – 80 тыс. грн, а в Виннице малярам – 85 тыс. грн.

Именно в центральной части страны зафиксирована рекордная зарплата – в Черкассах трактористам в агробизнесе готовы платить 165 тыс. грн. За год уровень оплаты по этой профессии вырос в четыре раза.

Также высокие зарплаты предлагают в медицине и IT:

в Кропивницком стоматологи могут зарабатывать 150 тыс. грн;

в Виннице в IT-сфере зарплаты превышают 100 тыс. грн.

В логистике дальнобойщикам предлагают:

в Виннице – около 100 тыс. грн;

в Кропивницком – 80 тыс. грн;

в Хмельницком – 70 тыс. грн.

В Чернигове больше всего работодатели готовы платить фасадщикам – 95 тыс. грн. Также в топ вошли сантехники, машинисты эскалатора, дальнобойщики и плиточники.

Юг Украины: высокие зарплаты в медицине и автобизнесе

В южных областях среди вакансий с высокими зарплатами преобладают строительные специальности, медицина и автобизнес. В Одессе плиточникам предлагают 85 тыс. грн, в Николаеве каменщикам – 90 тыс. грн, а в Херсоне стоматологи могут зарабатывать до 150 тыс. грн.

Среди наиболее оплачиваемых вакансий также:

штукатуры;

фасадники;

рихтовщики;

сантехники;

дальнобойщики.

В Одессе работодатели также готовы платить дизайнерам около 63 тыс. грн – это один из немногих регионов, где дизайнерские специальности попали в топ за зарплатами.

В Херсоне, кроме стоматологов, высоко оплачиваются вакансии автослесарей, строителей, автоэлектриков и экспедиторов.

Восток Украины: спрос на технических специалистов

В восточных областях высокие зарплаты чаще всего предлагают техническим специалистам, строителям и производственникам. В Полтаве штукатуры могут зарабатывать 100 тыс. грн., в Харькове автоэлектричества – 65 тыс. грн., а в Запорожье стоматологи – 85 тыс. грн.

Также высокими остаются зарплаты в логистике и производстве:

в Запорожье дальнобойщикам предлагают 63,1 тыс. грн;

в Днепре – 55 тыс. грн;

в Сумах по 70 тыс. грн. могут зарабатывать плиточники, электрики, маляры и машинисты эскалатора.

В число наиболее оплачиваемых вакансий в восточных регионах также вошли фасадщики, монтажники, прорабы и работники производства. В Полтаве зарплата штукатуров за год выросла почти в три раза.

В Харькове, кроме автоэлектриков, высокие зарплаты предлагают мастерам по ремонту техники в сфере IT и компьютеров, а также штукатурам, фасадщикам и малярам.

Напомним, в качестве сезонной подработки для молодежи и студентов предлагают ряд вакансий, больше всего из которых сосредоточено в строительстве и логистике. В этих областях работодатели готовы платить молодым работникам до 45 тысяч грн.