Летняя подработка для студентов: где платят до 45 тысяч гривен

девушка планшет зелень
В логистике предлагают самые высокие зарплаты студентам и молодежи. / Freepik

Наибольшее количество предложений для временного трудоустройства студентов и молодые работодатели размещают в сферах строительства, доставки, торговли и клининга.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на OLX Работа.

В преддверии летнего сезона команда OLX проанализировала вакансии с пометкой "Подработка" и определила, какие предложения работодатели чаще всего публикуют для временной занятости, в частности для студентов во время каникул.

Традиционно в конце весны и летом сезонная занятость оживляется: компании ищут дополнительный персонал, а молодежь возможность заработать в свободное время. Больше всего вакансий для подработки сосредоточено в сфере строительства и рабочих специальностей. Именно здесь, а также в логистике, работодатели предлагают самые высокие зарплаты до 45 тыс. грн.

Подработка в строительстве

Больше всего вакансий открыто для разнорабочих и специалистов строительной сферы. В частности, работодатели разместили:

  • 902 вакансии разнорабочих с зарплатой около 27,5 тыс. грн;
  • 231 вакансию строителей до 45 тыс. грн;
  • 72 вакансии монтажников около 40 тыс. грн;
  • 22 вакансии электриков примерно 35 тыс. грн.

Клининг и домашний персонал

Заметный спрос сохраняется и в сфере клининга и домашнего персонала. Среди актуальных предложений:

  • 226 вакансий для уборщиц с зарплатой 17,1 тыс. грн;
  • 37 вакансий сиделок 12,3 тыс. грн;
  • 15 вакансий дворников 18 тыс. грн;
  • 11 вакансий нянь 14,3 тыс. грн.

Работа в логистике и доставке

Студентам также могут быть интересны вакансии в сфере логистики, склада и доставки. На платформе доступны:

  • 207 вакансий погрузчиков с зарплатой 26,4 тыс. грн;
  • 118 вакансий водителей 32,5 тыс. грн;
  • 52 вакансии кладовщиков 37,5 тыс. грн;
  • 42 вакансии курьеров до 40 тыс. грн.

Торговля и продажи

В сфере ритейла работодатели активно ищут персонал для временной работы. Вакансии:

  • 119 предложений для продавцов с зарплатой 21 тыс. грн;
  • 28 вакансий кассиров 24,5 тыс. грн;
  • 13 вакансий других категорий с оплатой около 16 тыс. грн.

Производство и рабочие специальности

В производственной сфере наибольший спрос наблюдается на комплектующих открыто 46 вакансий с зарплатой 23 тыс. грн. Также доступны:

  • 28 вакансий разнорабочих 22,5 тыс. грн;
  • 18 вакансий упаковщиков 25,8 тыс. грн.

Вакансии в сфере охраны

Работодатели также предлагают подработку в сфере безопасности. В частности:

  • 44 вакансии охранников с зарплатой 18,9 тыс. грн;
  • 15 вакансий сторожей 12,8 тыс. грн.

Нетипичные вакансии для летней подработки

Среди необычных, но интересных вариантов сезонной работы для молодежи есть вакансии аниматоров, воспитателей, фотографов и трактористов. Да, работодатели предлагают:

  • 3 вакансии аниматоров с зарплатой 28,3 тыс. грн;
  • 2 вакансии воспитателей 13 тыс. грн;
  • по одной вакансии фотографа и тракториста с зарплатой 22,5 тыс. грн. и 32,5 тыс. грн. соответственно.

Напомним, рабочие специальности остаются среди самых высокооплачиваемых на платформе OLX. В некоторых случаях медиа зарплаты превышают 60 тыс. грн. Однако, несмотря на рост оплаты труда, количество вакансий в основном сокращается.

Автор:
Ярослава Тюпка