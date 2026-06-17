Бизнесу разрешили фиксировать цену на электроэнергию на квартал, полгода или год

Украинский бизнес сможет покупать электроэнергию по фиксированной цене на квартал, полгода или год вперед. Правительство приняло решение о запуске долгосрочных контрактов на рынке электроэнергии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Новый механизм будет касаться небытовых потребителей. Они смогут покупать электроэнергию по фиксированным условиям на прозрачных конкурентных аукционах.

Первые торги должны пройти в ближайшее время. Для пилотного запуска на аукционы выставят 4% объемов генерации государственных производителей электроэнергии - "Энергоатома" и "Укргидроэнерго".

Из них:

2% будут предложены через квартальные контракты;

1% - через полугодовые;

1% - из-за годовых контрактов.

В настоящее время потребители электроэнергии в значительной степени зависят от краткосрочного рынка в сутки, где цены могут существенно колебаться. Зимой из-за высокого спроса они растут, а весной и летом могут снижаться.

Долгосрочные контракты должны дать бизнесу возможность заранее фиксировать цены и объемы поставок. Это поможет компаниям планировать затраты, производство и инвестиции.

Для производителей электроэнергии такой механизм означает прогнозируемые доходы и защиту от падения цен в периоды профицита.

Правительство отмечает, что долгосрочные контракты – распространенная практика в странах ЕС. Они также могут помочь энергетическим компаниям привлекать финансирование на новые проекты, поскольку банки охотнее кредитуют при наличии гарантированного покупателя и понятной цены на будущее.

Для бытовых потребителей ничего не меняется. Решение касается только коммерческого сегмента рынка электроэнергии.

Для бизнеса запуск длинных контрактов означает большую предсказуемость энергетических затрат. Для энергорынка инструмент стабилизации доходов производителей и потенциальный источник финансирования новых мощностей.

Напомним, в январе НКРЭКУ приняло решение повысить прайс-кепы на краткосрочных сегментах рынка электроэнергии. Фактически верхний предел цен на рынке "на сутки вперед" (РДН) и внутрисуточном рынке (ВДР) вырос до уровня 15 000 грн/МВт·час.