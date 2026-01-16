НКРЭКУ к апрелю повысила прайс-кепы на рынке электроэнергии: детали

Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла решение повысить прайс-кепы на краткосрочных сегментах рынка электроэнергии. Фактически верхний предел цен на рынке "на сутки вперед" (РДН) и внутрисуточном рынке (ВДР) вырос до уровня 15 000 грн/МВт·час.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает консалтинговая компания Еxpro.

Это решение принято на заседании 16 января 2026 года. Главным инициатором немедленных изменений выступило Министерство энергетики, требовавшее адаптацию рынка к текущим условиям.

Новые правила вступают в силу с 17 января 2026 (на сутки поставки на 18 января).

Какие цены будут действовать с 17 января?

Согласно постановлению, предельные цены установлены на следующем уровне:

на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке максимальная цена теперь составляет 15 тысяч грн/МВтч, а минимальная - 10 грн/МВтч;

Цены с 31 марта

Регулятор также определил график цен на весенний период. С конца марта структура прайс-кепов станет более дифференцированной в зависимости от времени суток.

Для рынков РДН и ВДР:

на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке : максимальные предельные цены с 00:00 до 07:00, с 11:00 до 17:00 – 5 600 грн/МВт·ч; с 07:00 до 11:00 и с 23:00 до 24:00 – 6 900 грн/МВтч; с 17:00 до 23:00 – 15 000 грн/МВт·ч; минимальная предельная цена – 10 грн/МВт·ч;

: максимальные предельные цены с 00:00 до 07:00, с 11:00 до 17:00 – 5 600 грн/МВт·ч; с 07:00 до 11:00 и с 23:00 до 24:00 – 6 900 грн/МВтч; с 17:00 до 23:00 – 15 000 грн/МВт·ч; минимальная предельная цена – 10 грн/МВт·ч; на балансирующем рынке : максимальные предельные цены с 00:00 до 07:00 – 6 600 грн/МВт·ч; с 07:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 – 8250 грн/МВт·ч; с 17:00 до 23:00 – 16 000 грн/МВт·ч; минимальная предельная цена – 0,01 грн/МВт·ч.

Такие меры призваны стабилизировать энергосистему и обеспечить ее гибкость в сложный зимний период.

Напомним, 16 января сообщалось, что в ряд ожидает от НКРЭКУ пересмотра предельных цен на электроэнергию на спотовых рынках и выравнивание дневных и ночных прайс-кепов для стимулирования импорта электроэнергии в течение суток.