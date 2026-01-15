- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
НКРЭКУ изменил модель запуска распределенной генерации: как будет работать
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), ввела новую модель запуска объектов распределенной генерации, которая призвана устранить бюрократические барьеры и максимально ускорить появление новых источников энергии в сети.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ.
"Регулятор принял изменения, направленные на оптимизацию процедур присоединения и выхода на рынок производителей электрической энергии из объектов распределенной генерации. Изменения призваны существенно ускорить ввод новых генерирующих мощностей в энергетическую систему Украины", - отметили в учреждении.
Главные изменения
Благодаря новому постановлению процедура ввода в работу генерирующих установок претерпела существенную оптимизацию:
- количество этапов для ввода объектов в работу сокращено. Теперь предприниматели будут тратить меньше времени на согласование;
- вместо кучи отдельных обращений теперь подается только одно заявление к оператору системы передачи ("Укрэнерго"). Это позволяет заключить сразу три необходимых договора для начала деятельности;
- для малых и средних производителей (тип B) упрощены требования к передаче данных в реальном времени. Если организовать такой обмен сложно, можно получить официальное "отступление" от правил всего за 3 рабочих дня.
"Единое окно" - новый стандарт
Для максимальной поддержки бизнеса "Укрэнерго" вводит принцип "Единого окна". Это значит, что потенциальным производителям больше не нужно обращаться в разные структурные подразделения — все вопросы решаются в одном месте.
Для этого определены ответственные работники для сопровождения и введены специализированные каналы поддержки. На сайте "Укрэнерго" уже опубликован пошаговый алгоритм действий, перечень документов и подробная инструкция.
Напомним, правительство обновило механизм покупки электроэнергии для собственных нужд НЭК "Укрэнерго". Теперь оператор системы передачи сможет покупать электроэнергию у НАЭК “Энергоатом” через специальные аукционы по двусторонним договорам.