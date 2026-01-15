НКРЕКП змінив модель запуску розподіленої генерації: як працюватиме

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) запровадила нову модель запуску об’єктів розподіленої генерації, яка покликана усунути бюрократичні бар'єри та максимально пришвидшити появу нових джерел енергії в мережі.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НКРЕКП.

"Регулятор прийняв зміни, спрямовані на оптимізацію процедур приєднання та виходу на ринок виробників електричної енергії з об’єктів розподіленої генерації. Зміни покликані суттєво прискорити введення нових генеруючих потужностей в енергетичну систему України", — зазначили в установі.

Головні зміни

Завдяки новій постанові процедура введення в роботу генеруючих установок зазнала суттєвої оптимізації:

кількість етапів для введення об’єктів у роботу скорочено. Тепер підприємці витрачатимуть менше часу на погодження;

замість купи окремих звернень тепер подається лише одна заява до оператора системи передачі ("Укренерго"). Це дозволяє укласти одразу три необхідні договори для початку діяльності;

для малих та середніх виробників (тип B) спрощено вимоги до передачі даних у реальному часі. Якщо організувати такий обмін складно, можна отримати офіційний "відступ" від правил усього за 3 робочі дні.

"Єдине вікно" — новий стандарт

Для максимальної підтримки бізнесу "Укренерго" запроваджує принцип "Єдиного вікна". Це означає, що потенційним виробникам більше не потрібно звертатися до різних структурних підрозділів — усі питання вирішуються в одному місці.

Для цього визначено відповідальних працівників для супроводу та запроваджено спеціалізовані канали підтримки. На сайті "Укренерго" вже опубліковано покроковий алгоритм дій, перелік документів та докладну інструкцію.

Нагадаємо, уряд оновив механізм купівлі електроенергії для власних потреб НЕК “Укренерго”. Відтепер оператор системи передачі зможе купувати електроенергію у НАЕК “Енергоатом” через спеціальні аукціони за двосторонніми договорами.