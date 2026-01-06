Уряд ухвалив рішення для стабілізації тарифу на передачу електроенергії: деталі

Уряд оновив механізм купівлі електроенергії для власних потреб НЕК “Укренерго”. Відтепер оператор системи передачі зможе купувати електроенергію у НАЕК “Енергоатом” через спеціальні аукціони за двосторонніми договорами.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України

Зазначається, що відповідні зміни до Порядку проведення електронних аукціонів з продажу електроенергії за двосторонніми договорами ухвалив уряд.

У відомстві зауважують, що такі зміни дозволять зробити складову тарифу на передачу електроенергії більш прогнозованою, відтак з’являться підстави для меншого зростання тарифу на передачу.

Що змінюється

За новими правилами НАЕК “Енергоатом” продаватиме електроенергію для потреб НЕК “Укренерго”, зокрема для покриття технологічних втрат, за прогнозованою ціною, сформованою на основі середньозважених ринкових показників, а не короткострокових цінових коливань.

Це дозволить зменшити витрати в тарифі на передачу електроенергії, який напряму впливає на кінцеву ціну для всіх непобутових споживачів.

"Фактично рішення створює більш стабільну та зрозумілу модель ціноутворення для непобутових споживачів в частині тарифу на передачу електроенергії. Підприємства отримають можливість планувати свою собівартість без різких тарифних стрибків", -пояснюють в Мінекономіки.

Там додають, що продаж електроенергії для потреб НЕК "Укренерго" здійснюватиметься через спеціальні короткострокові електронні сесії з можливістю застосування знижки 30% від середньозваженої ринкової ціни. Механізм діятиме виключно на період воєнного стану та не потребує додаткових видатків з державного бюджету.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 починають діяти нові тарифи на передачу та диспетчеризацію електроенергії від "Укренерго", а також нові тарифи на розподіл електроенергії від "обленерго". Відповідні постанови Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила на початку грудня 2025.

Зростання тарифів на передачу електроенергії заплановано у два етапи. З 1 січня 2026 тарифу НЕК “Укренерго” на послуги із передачі електроенергії зростає на 4% — до 713,68 грн/МВт-год, а з 1 квітня тариф також зросте на 4% та становитиме 742,91 грн/МВт-год.

Для підприємств "зеленої" металургії тариф на передачу електроенергії встановлено:

з 1 січня —427,14 грн/МВт·год;

з 1 квітня — 378,49 грн/МВт·год.

Надбавка в тарифі на електроенергію, що буде спрямована на фінансування “зелених” тарифів встановлена на рівні: