В Україні реалізують проєкт зі зміни напруги електромережі з 10 до 20 кВ: хто профінансує

АТ "Хмельницькобленерго", яке входить у групу "Українські розподільні мережі", та французька компанія EDF International Networks продовжують реалізовувати грантовий проєкт вартістю 13 млн євро з підвищення стійкості мереж розподілу електроенергії. Суть його полягає в модернізації та цифровізації електромереж, підстанцій, розподільних пунктів, зміни напруги мережі з 10 до 20 кВ. Це єдиний такий проєкт в Україні, що виконуватиметься за грантові кошти.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Хмельницькобленерго".

Зазначається, що це перший крок до переходу української енергосистеми на стандарти ЄС.

Що планують зробити

У рамках проєкту вже затверджено ескізні проєкти підстанцій та мереж 0,4/20 кВ, проведено геодезичне дослідження зони проектування мереж та підстанцій, визначено критерії та вимоги захисту каналів передачі даних.

Згідно з проєктом, в межах обраної локації, буде переведено електромережі на напругу 20 кВ. Це дасть змогу значно поліпшити надійність розподілу електроенергії. На двох підстанція буде встановлено по 2 трансформатори 10/20 кВ, також на кожній з ПС буде встановлено по 1 розподільному пристрою 20 кВ.

За розрахунками, буде прокладено 50 км кабельних ліній напругою 20 кВ, переведено 82 трансформаторних підстанції на напругу 20 кВ. Повз кабелі одразу прокладатимуться оптоволоконні лінії для побудови ефективної системи телеметрії, з виведенням інформації на робоче місце диспетчера.

"Ми доклали багато зусиль для підготовки та реалізації проєкту. Він буде важливим для розвитку всієї енергетики України за сучасними європейськими технологіями. В результаті буде сформовано чіткий план модернізації та розвитку електромереж області. І це стане прикладом для інших регіонів країни в напрямку підвищення надійності розподілу електричної енергії", зазначив Юрій Маєвський, перший заступник генерального директора – директор з організаційно-безпекових питань АТ "Хмельницькобленерго".

Нагадаємо, що грантовий проєкт реалізовується в межах угоди між урядами України та Франції щодо сприяння відновленню та підтримці критичної інфраструктури та пріоритетних секторів економіки, а також спрямований на виконання меморандуму між Міністерством енергетики України та EDF International Network (Франція). Грант в розмірі 13 млн євро буде профінансований урядом Франції.