Відновлення критичної інфраструктури: Україна та Франція затвердили 19 проєктів на 200 млн євро

Україна і Франція затвердили 19 проєктів з відновлення критичної інфраструктури в межах угоди на 200 млн євро.

Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Про угоду та співпрацю

Сторони спільно опрацювали десятки заявок і уряд затвердив перші 19 проєктів на засіданні Стратегічної інвестиційної ради.

Це проєкти у сфері:

охорони здоровʼя;

енергетики;

інфраструктури;

гуманітарного розмінування та інших напрямків.

Всі відібрані проєкти будуть реалізовані у терміни — від 5 до 16 місяців.

Угода значно посилить енергетичний потенціал міст, які потребують допомоги.

Фінансування дозволить:

модернізувати застарілу інфраструктуру;

впровадити цифрові рішення;

відновити пошкоджені об’єкти;

диверсифікувати джерела енергії;

перейти до зеленої енергетики.

Перша віцепрем’єр-міністерка України — міністерка економіки України Юлія Свириденко зазначила, що угода надає Україні 200 мільйонів євро через "Фонд для України", які будуть використані для відновлення критичної інфраструктури, зокрема 60 мільйонів із цієї суми спрямують на підтримку енергетики.

Програма викликала значний інтерес з боку приватного сектору. Загальна кількість проєктів, що подали заявки на фінансування, досягла 600 мільйонів євро, що значно перевищує запланований обсяг, наголосила вона.

"Руйнування колосальні. За оцінками RDNA, на реконструкцію Україні потрібно 524 мільярди доларів упродовж наступного десятиліття. Найбільших втрат зазнали житлові будівлі, соціальна інфраструктура, енергетика, транспорт, логістика та промисловість. Тому частина грантових коштів буде спрямована саме на ці напрями", - зазначила вона.

Кошти також будуть спрямовані на гуманітарне розмінування, що є надзвичайно важливим для відновлення господарської діяльності у прифронтових та деокупованих регіонах. Україна залишається найбільш замінованою країною у світі, з понад 138 тис. кв. км забрудненої вибухонебезпечними предметами території.

Список затверджених проєктів

Інфраструктура

Refastiv – будівництво автономного району з власною водою та електроенергією у Фастові. Виконує: X-TU Architects, Novakamp, Ateliers de France (15 млн євро, термін реалізації- 16 міс.).

Refastiv – будівництво автономного району з власною водою та електроенергією у Фастові. Виконує: X-TU Architects, Novakamp, Ateliers de France (15 млн євро, термін реалізації- 16 міс.). Закупівля мобільних радарів для цивільного повітряного руху. Виконує: Thalès LAS France (8,9 млн євро, 12 міс.).

Вода

Зміцнення та забезпечення водопостачання в Кривому Розі. Виконує: Saint Gobain PAM (14,9 млн євро, 15 міс.).

Охорона здоров'я

Забезпечення системами ультразвукової діагностики — 150 ехографів для медзакладів. Виконує: Sonoscanner (2,9 млн євро, 7 міс.).

Забезпечення системами ультразвукової діагностики — 150 ехографів для медзакладів. Виконує: Sonoscanner (2,9 млн євро, 7 міс.). Зміцнення спроможності реабілітації після ампутацій через створення та підтримку мікроклінік і адаптацію закладівВиконує: Resilience Orthopedics (4 млн євро, 5 міс.).

Реконструкція реабілітаційного центру у Вінницькій області. Виконує: Ginger International, Ellipse Projects (15 млн євро, 16 міс.).

Забезпечення обладнанням для механізованої серцево-легеневої реанімації. Виконує: Schiller Medical (5,8 млн євро, 8 міс.).

Забезпечення портативними рентгенівськими апаратами — 120 мобільних рентген-апаратів. Виконує: DMS Imaging (10,9 млн євро, 12 міс.).

Розвиток можливостей реабілітації після ампутацій – оснащення 45 медзакладів. Виконує: Dessintey (8 млн євро, 15 міс.).

Розвиток телемедичних мереж у 5 областях. Виконує: C3Medical (4,3 млн євро).

Енергетика

Будівництво цифрової підстанції у Київській області. Виконує: GE Vernova Grid Solutions SAS (11 млн євро, 16 міс.).

Будівництво цифрової підстанції у Київській області. Виконує: GE Vernova Grid Solutions SAS (11 млн євро, 16 міс.). Енергонезалежність - постачання мобільних електричних підстанцій. Виконує: GE Vernova Grid Solutions SAS (13 млн євро, 16 міс.).

Встановлення мобільних сонячних генераторів для медичних та освітніх закладів у Київській області. Виконує: Industrial Packing Solutions (11,8 млн євро, 10 міс.).

Відновлення та модернізація електрообладнання Харківських тепломереж для забезпечення теплопостачання. Виконує: Schneider Electric France (6,7 млн євро, 5 міс.).

Модернізація енергетичного обладнання Харківводоканалу для сталого водопостачання та водовідведення. Виконує: Schneider Electric France (8,9 млн євро, 8 міс.).

Мобільні електропідстанції. Виконує: EDF International Networks (13 млн євро, 16 міс.).

Безпека та розмінування

Обладнання для розмінування та навчання. Виконує: Exail Robotics (14,6 млн євро, 12 міс.).

Обладнання для розмінування та навчання. Виконує: Exail Robotics (14,6 млн євро, 12 міс.). Збільшення спроможності ДСНС у сфері гуманітарного розмінування. Виконує: CNIM Systèmes Industriels, CEFA (14,9 млн євро, 16 міс.).

40 роботів-пожежниківВиконує: Shark Robotics (14,5 млн євро, 9 міс.).

Довідково

У жовтні 2024 року Україна та Франція підписали Імплементаційну угоду до Грантової угоди, що відкрила можливість отримати 200 млн євро грантової допомоги.

До 50% цих коштів буде спрямовано на закупівлю українських товарів і послуг для проєктів відновлення. Проєкти реалізовуватимуться у тісній співпраці з французькими компаніями, які активно підтримують Україну та наразі працевлаштовують 25 тис.осіб в нашій країні.

Основні сектори, що отримають фінансування, включають охорону здоров'я, енергетику, водопостачання та водовідведення, розмінування, цифрові технології, інфраструктуру, сільське господарство, переробку відходів і житлове будівництво.

Нагадаємо, уряд виділив 5 млрд грн субвенцій на відновлення України. Серед проєктів — ремонти та будівництво закладів освіти і охорони здоров'я, центрів надання адміністративних послуг, реконструкція каналізаційних мереж тощо.