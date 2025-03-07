Восстановление критической инфраструктуры: Украина и Франция утвердили 19 проектов на 200 млн евро

Украина и Франция утвердили 19 проектов по возобновлению критической инфраструктуры в рамках соглашения на 200 млн евро.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

О соглашении и сотрудничестве

Стороны совместно проработали десятки заявок и правительство утвердило первые 19 проектов на заседании Стратегического инвестиционного совета.

Это проекты в области:

здравоохранения;

энергетики;

инфраструктуры;

гуманитарного разминирования и других направлений.

Все отобранные проекты будут реализованы в сроки – от 5 до 16 месяцев.

Соглашение значительно усилит энергетический потенциал нуждающихся в помощи городов.

Финансирование позволит:

модернизировать устаревшую инфраструктуру;

внедрить цифровые решения;

восстановить поврежденные объекты;

диверсифицировать источники энергии;

перейти к зеленой энергетике.

Первая вице-премьер-министр Украины — министерша экономики Украины Юлия Свириденко отметила, что соглашение предоставляет Украине 200 миллионов евро через "Фонд для Украины", которые будут использованы для восстановления критической инфраструктуры, в том числе 60 миллионов из этой суммы направят в поддержку энергетики.

Программа вызвала большой интерес со стороны частного сектора. Общее количество проектов, подавших заявки на финансирование, достигло 600 миллионов евро, что значительно превышает запланированный объем, подчеркнула она.

"Разрушения колоссальные. По оценкам RDNA, на реконструкцию Украине нужно 524 млрд долларов в течение следующего десятилетия. Наибольшие потери понесли жилые здания, социальная инфраструктура, энергетика, транспорт, логистика и промышленность. Поэтому часть грантовых средств будет направлена именно на эти направления", — отметила она.

Средства также будут направлены на гуманитарное разминирование, что чрезвычайно важно для возобновления хозяйственной деятельности в прифронтовых и деоккупированных регионах. Украина остается наиболее заминированной страной в мире, с более чем 138 тыс. кв. км загрязненной взрывоопасными предметами территории.

Список утвержденных проектов

Инфраструктура

Refastiv – строительство автономного района с собственной водой и электроэнергией в Фастове. Выполняет: X-TU Architects, Novakamp, Ateliers de France (15 млн евро, срок реализации – 16 мес.).

Refastiv – строительство автономного района с собственной водой и электроэнергией в Фастове. Выполняет: X-TU Architects, Novakamp, Ateliers de France (15 млн евро, срок реализации – 16 мес.). Закупка мобильных радаров для гражданского воздушного движения. Выполняет: Thalès LAS France (8,9 млн евро, 12 мес.).

Вода

Укрепление и обеспечение водоснабжения в Кривом Роге. Выполняет: Saint Gobain PAM (14,9 млн. евро, 15 мес.).

Здравоохранение

Обеспечение системами ультразвуковой диагностики – 150 эхографов для медучреждений. Выполняет: Sonoscanner (2,9 млн евро, 7 мес.).

Обеспечение системами ультразвуковой диагностики – 150 эхографов для медучреждений. Выполняет: Sonoscanner (2,9 млн евро, 7 мес.). Укрепление возможности реабилитации после ампутаций через создание и поддержку микроклиник и адаптацию заведений Выполняет: Resilience Orthopedics (4 млн евро, 5 мес.).

Реконструкция реабилитационного центра Винницкой области. Выполняет: Ginger International, Ellipse Projects (15 млн евро, 16 мес.).

Обеспечение оборудованием для механизированной сердечно-легочной реанимации. Выполняет: Schiller Medical (5,8 млн евро, 8 мес.).

Обеспечение портативными рентгеновскими аппаратами – 120 мобильных рентген-аппаратов. Выполняет: DMS Imaging (10,9 млн евро, 12 мес.).

Развитие возможностей реабилитации после ампутаций – оснащение 45 медучреждений. Выполняет: Dessintey (8 млн евро, 15 мес.).

Развитие телемедицинских сетей в 5 областях. Выполняет: C3Medical (4,3 млн. евро).

Энергетика

Строительство цифровой подстанции Киевской области. Выполняет: GE Vernova Grid Solutions SAS (11 млн евро, 16 мес.).

Строительство цифровой подстанции Киевской области. Выполняет: GE Vernova Grid Solutions SAS (11 млн евро, 16 мес.). Энергонезависимость – поставка мобильных электрических подстанций. Выполняет: GE Vernova Grid Solutions SAS (13 млн евро, 16 мес.).

Установка мобильных солнечных генераторов для медицинских и образовательных учреждений Киевской области. Выполняет: Industrial Packing Solutions (11,8 млн евро, 10 мес.).

Восстановление и модернизация электрооборудования Харьковских теплосетей для обеспечения теплоснабжения. Выполняет: Schneider Electric France (6,7 млн евро, 5 мес.).

Модернизация энергетического оборудования Харьковводоканала для устойчивого водоснабжения и водоотвода. Выполняет: Schneider Electric France (8,9 млн евро, 8 мес.).

Мобильные электроподстанции. Выполняет: EDF International Networks (13 млн евро, 16 мес.).

Безопасность и разминирование

Оборудование для разминирования и обучения. Выполняет: Exail Robotics (14,6 млн евро, 12 мес.).

Оборудование для разминирования и обучения. Выполняет: Exail Robotics (14,6 млн евро, 12 мес.). Увеличение возможности ГСЧС в сфере гуманитарного разминирования. Выполняет: CNIM Systèmes Industriels, CEFA (14,9 млн евро, 16 мес.).

40 роботов-пожарных Выполняет: Shark Robotics (14,5 млн евро, 9 мес.).

Справочно

В октябре 2024 года Украина и Франция подписали Имплементационное соглашение к Грантовому соглашению, открывшему возможность получить 200 млн евро грантовой помощи.

До 50% этих средств будут направлены на закупку украинских товаров и услуг для проектов восстановления. Проекты будут реализовываться в тесном сотрудничестве с французскими компаниями, которые активно поддерживают Украину и трудоустраивают 25 тыс. человек в нашей стране.

Основные секторы, получившие финансирование, включают здравоохранение, энергетику, водоснабжение и водоотвод, разминирование, цифровые технологии, инфраструктуру, сельское хозяйство, переработку отходов и жилищное строительство.

Напомним, правительство выделило 5 млрд грн субвенций на восстановление Украины. Среди проектов — ремонты и строительство учреждений образования и здравоохранения, центров предоставления административных услуг, реконструкция канализационных сетей и т.д.