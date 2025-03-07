Восстановление Украины: на проекты в 12 областях выделено еще 5 млрд грн

Правительство выделило 5 млрд гривен субвенции в рамках "Программы восстановления Украины". Эти средства распределены между бюджетами общин для реализации проектов восстановления поврежденной или морально устаревшей инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

О распределении средств

Среди проектов — ремонты и строительство учреждений образования и здравоохранения, центров предоставления административных услуг, реконструкция канализационных сетей и т.д.

Всего реализуется 153 проекта в следующих областях:

Винницкая;

Днепропетровская;

Житомирская;

Киевская;

Кировоградская;

Одесская;

Николаевская;

Полтавская;

Сумская;

Харьковская;

Черкасская;

Черниговская.

На какие заведения выделят средства:

59 – заведения среднего образования;

44 – учреждения здравоохранения;

20 – детские садики;

12 – объекты водоснабжения;

6 – административные здания/ЦНАПы;

9 – системы водоотвода;

3 – объекты теплоснабжения.

О восстановлении Украины

"Программа по восстановлению Украины" реализует Минразвития при финансовой поддержке Европейского инвестиционного банка. Программа является частью реформы публичных инвестиций, направленной на восстановление критически важной инфраструктуры и улучшение качества жизни в общинах, пострадавших от войны.

Фактическая реализация проектов началась в 2024 году.

Средства на осуществление проектов общин будут распределяться с помощью инновационной платформы DREAM. Это позволит оценить потребности общин в восстановлении, провести объективный отбор проектов, отследить их реализацию на всех этапах, а также исключает возможность внешнего вмешательства.

Ключевой задачей является обучение местных органов власти эффективно использовать инструменты финансирования. В рамках программы субвенции из госбюджета будут распределяться по прозрачным процедурам, что позволит общинам восстанавливать инфраструктуру и улучшать условия жизни.

Напомним, по подсчетам Bloomberg Economics, Украине придется потратить около 230 миллиардов долларов на восстановление построек и инфраструктуры, поврежденных во время войны. При получении Украиной этого финансирования и достижения стабильного мира, украинская экономика, в частности энергетическая, промышленная и строительная отрасли, смогут демонстрировать стремительный рост.

Добавим, что АРМА будет направлять санкционные средства в Фонд ликвидации последствий войны.