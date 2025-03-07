Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,27

--0,09

EUR

44,56

+0,31

Наличный курс:

USD

41,35

41,27

EUR

44,88

44,66

Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Три года большой войны

Три года 

большой войны
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Восстановление Украины: на проекты в 12 областях выделено еще 5 млрд грн

Восстановление Украины: на проекты в 12 областях выделено еще 5 млрд грн
Всего реализуется 153 проекта.

Правительство выделило 5 млрд гривен субвенции в рамках "Программы восстановления Украины". Эти средства распределены между бюджетами общин для реализации проектов восстановления поврежденной или морально устаревшей инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

О распределении средств

Среди проектов — ремонты и строительство учреждений образования и здравоохранения, центров предоставления административных услуг, реконструкция канализационных сетей и т.д.

Всего реализуется 153 проекта в следующих областях:

  • Винницкая;
  • Днепропетровская;
  • Житомирская;
  • Киевская;
  • Кировоградская;
  • Одесская;
  • Николаевская;
  • Полтавская;
  • Сумская;
  • Харьковская;
  • Черкасская;
  • Черниговская.

На какие заведения выделят средства:

  • 59 – заведения среднего образования;
  • 44 – учреждения здравоохранения;
  • 20 – детские садики;
  • 12 – объекты водоснабжения;
  • 6 – административные здания/ЦНАПы;
  • 9 – системы водоотвода;
  • 3 – объекты теплоснабжения.

О восстановлении Украины

"Программа по восстановлению Украины" реализует Минразвития при финансовой поддержке Европейского инвестиционного банка. Программа является частью реформы публичных инвестиций, направленной на восстановление критически важной инфраструктуры и улучшение качества жизни в общинах, пострадавших от войны.

Фактическая реализация проектов началась в 2024 году.

Средства на осуществление проектов общин будут распределяться с помощью инновационной платформы DREAM. Это позволит оценить потребности общин в восстановлении, провести объективный отбор проектов, отследить их реализацию на всех этапах, а также исключает возможность внешнего вмешательства.

Ключевой задачей является обучение местных органов власти эффективно использовать инструменты финансирования. В рамках программы субвенции из госбюджета будут распределяться по прозрачным процедурам, что позволит общинам восстанавливать инфраструктуру и улучшать условия жизни.

Напомним, по подсчетам Bloomberg Economics, Украине придется потратить около 230 миллиардов долларов  на восстановление построек и инфраструктуры, поврежденных во время войны. При получении Украиной этого финансирования и достижения стабильного мира, украинская экономика, в частности энергетическая, промышленная и строительная отрасли, смогут демонстрировать стремительный рост.

Добавим, что АРМА будет направлять санкционные средства в Фонд ликвидации последствий войны.

Автор:
Ольга Опенько