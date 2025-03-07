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Восстановление Украины: на проекты в 12 областях выделено еще 5 млрд грн
Правительство выделило 5 млрд гривен субвенции в рамках "Программы восстановления Украины". Эти средства распределены между бюджетами общин для реализации проектов восстановления поврежденной или морально устаревшей инфраструктуры.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.
О распределении средств
Среди проектов — ремонты и строительство учреждений образования и здравоохранения, центров предоставления административных услуг, реконструкция канализационных сетей и т.д.
Всего реализуется 153 проекта в следующих областях:
- Винницкая;
- Днепропетровская;
- Житомирская;
- Киевская;
- Кировоградская;
- Одесская;
- Николаевская;
- Полтавская;
- Сумская;
- Харьковская;
- Черкасская;
- Черниговская.
На какие заведения выделят средства:
- 59 – заведения среднего образования;
- 44 – учреждения здравоохранения;
- 20 – детские садики;
- 12 – объекты водоснабжения;
- 6 – административные здания/ЦНАПы;
- 9 – системы водоотвода;
- 3 – объекты теплоснабжения.
О восстановлении Украины
"Программа по восстановлению Украины" реализует Минразвития при финансовой поддержке Европейского инвестиционного банка. Программа является частью реформы публичных инвестиций, направленной на восстановление критически важной инфраструктуры и улучшение качества жизни в общинах, пострадавших от войны.
Фактическая реализация проектов началась в 2024 году.
Средства на осуществление проектов общин будут распределяться с помощью инновационной платформы DREAM. Это позволит оценить потребности общин в восстановлении, провести объективный отбор проектов, отследить их реализацию на всех этапах, а также исключает возможность внешнего вмешательства.
Ключевой задачей является обучение местных органов власти эффективно использовать инструменты финансирования. В рамках программы субвенции из госбюджета будут распределяться по прозрачным процедурам, что позволит общинам восстанавливать инфраструктуру и улучшать условия жизни.
Напомним, по подсчетам Bloomberg Economics, Украине придется потратить около 230 миллиардов долларов на восстановление построек и инфраструктуры, поврежденных во время войны. При получении Украиной этого финансирования и достижения стабильного мира, украинская экономика, в частности энергетическая, промышленная и строительная отрасли, смогут демонстрировать стремительный рост.
Добавим, что АРМА будет направлять санкционные средства в Фонд ликвидации последствий войны.