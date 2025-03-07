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Санкционные активы в управлении АРМА пойдут на послевоенное восстановление
Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) будет направлять санкционные средства в Фонд ликвидации последствий войны.
Об этом сообщает пресс-служба АРМА.
Санкционные средства АРМА будет направлять на восстановление
Кабмин одобрил изменения в постановление "Некоторые вопросы управления активами, взимаемыми в доход государства", разработанные АРМА.
Это позволит эффективно использовать санкционные денежные активы, на которые наложен арест в уголовном производстве и переданы в управление АРМА.
Новый механизм позволяет АРМА по согласованию с Кабмином продавать военные облигации, приобретенные на средства санкционных активов, и направлять вырученные средства в госбюджет для финансирования Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии. Это обеспечивает быстрый и эффективный результат для государства, отмечают в пресс-службе.
Масштабы управления
АРМА в настоящее время управляет санкционными денежными активами, арестованными в рамках уголовных производств, на общую сумму более 5,5 млрд грн, из которых:
- 4,5 млрд грн;
- 22 млн долл.;
- 3,5 млн евро.
Достигнутые результаты
АРМА уже перечислило более 423 млн грн в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии, полученных от управления арестованными активами ООО "Роял Пэй Юроп".
Кроме того, в пользу государства взысканы военные облигации на сумму 1,75 млрд грн и 3,43 млн дол.
Ранее АРМА списала эти средства и направила их на укрепление обороноспособности и поддержку экономики Украины путем приобретения военных облигаций в национальной и иностранной валюте.
Об АРМА
Национальное агентство Украины по выявлению, розыску и управлению активами (АРМА), полученным от коррупционных и других преступлений, является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом.
Напомним, в 2024 году АРМА обнаружила активы на сумму 7,1 млрд. грн., 56,6 млн. дол. и 83,3 млн. евро.