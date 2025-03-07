Санкционные активы в управлении АРМА пойдут на послевоенное восстановление

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) будет направлять санкционные средства в Фонд ликвидации последствий войны.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Санкционные средства АРМА будет направлять на восстановление

Кабмин одобрил изменения в постановление "Некоторые вопросы управления активами, взимаемыми в доход государства", разработанные АРМА.

Это позволит эффективно использовать санкционные денежные активы, на которые наложен арест в уголовном производстве и переданы в управление АРМА.

Новый механизм позволяет АРМА по согласованию с Кабмином продавать военные облигации, приобретенные на средства санкционных активов, и направлять вырученные средства в госбюджет для финансирования Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии. Это обеспечивает быстрый и эффективный результат для государства, отмечают в пресс-службе.

Масштабы управления

АРМА в настоящее время управляет санкционными денежными активами, арестованными в рамках уголовных производств, на общую сумму более 5,5 млрд грн, из которых:

4,5 млрд грн;

22 млн долл.;

3,5 млн евро.

Достигнутые результаты

АРМА уже перечислило более 423 млн грн в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии, полученных от управления арестованными активами ООО "Роял Пэй Юроп".

Кроме того, в пользу государства взысканы военные облигации на сумму 1,75 млрд грн и 3,43 млн дол.

Ранее АРМА списала эти средства и направила их на укрепление обороноспособности и поддержку экономики Украины путем приобретения военных облигаций в национальной и иностранной валюте.

Об АРМА

Национальное агентство Украины по выявлению, розыску и управлению активами (АРМА), полученным от коррупционных и других преступлений, является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом.

Напомним, в 2024 году АРМА обнаружила активы на сумму 7,1 млрд. грн., 56,6 млн. дол. и 83,3 млн. евро.