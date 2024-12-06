АРМА сообщила, сколько средств удалось обнаружить у коррупционеров в 2024 году

В 2024 году Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) выявило активы на сумму 7,1 млрд грн, 56,6 млн долл. и 83,3 млн евро. Об этом сообщил директор Департамента выявления, розыска, финансовых и других активов АРМА Виталий Чубаевский во время конференции, сообщает пресс-служба агентства.

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Значительная часть этих средств принадлежала украинским должностным лицам, причастным к коррупционным преступлениям.

По словам Виталия Чубаевского, последними "громкими кейсами" стали разысканные активы коррупционеров из медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК), а также по делам, связанным с незаконным пересечением границы.

Чиновник отметил, что информацию о выявленных активах АРМА передает органам досудебного расследования для принятия мер по наложению ареста, с последующей передачей их в управление АРМА.

В то же время он добавил, что в текущем году АРМА закупило военных облигаций на 8 миллиардов гривен из арестованных активов, уже работающих на укрепление обороноспособности Украины.

Справка: Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом. АРМА создана по аналогу учреждений по возврату и управлению активами, успешно функционирующими в государствах-членах ЕС.

Delo.ua писало, что АРМА просит чтобы ему в управление передали коррупционные активы представителей медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК), чтобы усилить экономику и обороноспособность государства.

Дума акцентировала внимание на том, что значительная часть арестованных средств остается просто вещественными доказательствами, хотя могла бы эффективно работать на экономику и обороноспособность Украины, поскольку АРМА имеет механизмы для эффективного использования арестованных активов — инвестирование в военные облигации.