АРМА продало еще 80 картин Медведчука: сколько средств поступит в госбюджет

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) продало на аукционе 80 картин бывшего народного депутата Виктора Медведчука. Об этом сообщает глава агентства Елена Дума.

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Вырученные от продажи картин средства в размере 1 млн гривен будут перечислены в государственный бюджет.

Что еще готовят к аукциону

Отмечается, что имущество госпредателя еще не полностью распродано, и ценные лоты остаются впереди.

В частности, продолжаются продажи еще 56 картин, среди которых есть работы стоимостью почти 200 тыс. грн.

Всего общая сумма реализации коллекции составляет 1 млн 21 тыс. 760 гривен.

В АРМА отмечают, что информацию о стоимости и условиях участия в аукционах по этим лотам можно найти на Прозорро Продажи.

Delo.ua сообщало, что ранее АРМА уже успешно реализовала другие арестованные активы Медведчука. В частности, были проданы 63 картины за 788 тыс. грн.

Добавим, что 14 октября АРМА продало на аукционе последние арестованные часы из коллекции Медведчука. Торги проходили по схеме гибридного голландского аукциона, то есть на понижение цены. Стартовая цена лота составляла 461231,50 грн, победила ставка в 285 тыс. грн.