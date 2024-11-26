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АРМА выставило на продажу активы российского происхождения за 9,6 млн грн

АРМА выставило на аукцион 2389,55 тонн окатышей железной руды
Вырученные от продажи арестованных активов деньги направят в госбюджет. Фото: Прессслужба АРМА

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) выставило на аукцион 2389,55 тонны окатышей железной руды российского происхождения, находящихся в 35 железнодорожных вагонах. Об этом сообщила глава агентства Елена Дума.

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Объявлена стартовая цена лота в размере 9,6 млн грн. Данная цена не является окончательной и в ходе аукциона стоимость товара может возрасти.

Отмечается, что, кроме цены за лот, победитель торгов должен будет оплатить таможенные платежи в размере 2,4 млн грн.

Реализация будет осуществлена через электронную платформу Прозорро.Продажи. К концу приема заявок осталось 9 дней.

Деньги, полученные от продажи этих российских активов, будут направлены в государственный бюджет и в поддержку Вооруженных Сил Украины.

Справка: Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом. Агентство занимается разработкой и внедрением государственной политики в сфере поиска и выявления активов, которые могут быть арестованы в рамках уголовных производств, а также управлением такими активами.

АРМА создана по образцу европейских учреждений, специализирующихся на возвращении и управлении активами.

Напомним, что АРМА реализовало ряд арестованных активов, что позволит пополнить госбюджет на 10 миллионов гривен. В частности, была продана алкогольная продукция на 5,7 млн грн и 63 картины из "коллекции Медведчука" за 788 тыс. грн.

Автор:
Ольга Опенько