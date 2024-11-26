АРМА виставило на продаж активи російського походження за 9,6 млн грн

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виставило на аукціон 2389,55 тонни окатишів залізної руди російського походження, що знаходяться в 35 залізничних вагонах. Про це повідомила голова агентства Олена Дума.

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Оголошено стартову ціну лоту у розмірі 9,6 млн грн. Ця ціна не є остаточною і у ході аукціону вартість товару може зрости.

Зазначається, що окрім ціни за лот переможець торгів повинен буде сплатити митні платежі у розмірі 2,4 млн грн.

Реалізацію буде здійснено через електронну платформу Прозорро.Продажі. До кінця прийому заявок залишилося 9 днів.

Гроші, отримані від продажу цих російських активів, спрямують до державного бюджету та на підтримку Збройних Сил України.

Довідка: Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом. Агентство займається розробкою та впровадженням державної політики у сфері пошуку й виявлення активів, які можуть бути арештовані в рамках кримінальних проваджень, а також управлінням такими активами.

АРМА створено за зразком європейських установ, що спеціалізуються на поверненні та управлінні активами.

Нагадаємо, що АРМА реалізувало низку арештованих активів, що дозволить поповнити держбюджет на 10 мільйонів гривен. Зокрема, було продано алкогольної продукції на 5,7 млн грн та 63 картини з "колекції Медведчука" за 788 тис. грн.