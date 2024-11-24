Картини Медведчука, алкоголь, генератори: ще 10 млн грн надійдуть до бюджету від продажу арештованих активів

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) за тиждень реалізувало низку арештованих активів, що дозволить поповнити держбюджет на 10 мільйонів гривен. Про це інформує голова агентства Олена Дума.

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Які арештовані активи було реалізовано:

· алкогольну продукцію на суму 5,7 млн грн;

· генератори – 1,5 млн грн;

· деревину – 1,2 млн грн;

· змішану партія товарів, зокрема, ліхтарики, газові горілки та обігрівачі – 914 тис. грн;

· 63 картини з "колекції Медведчука" – 788 тис. грн.

Всі кошти буде направлено до державного бюджету України.

Довідка

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом. АРМА уповноважене на формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, які можуть бути арештовані у кримінальному провадженні, а також на управління арештованими активами в рамках таких проваджень.

АРМА створено за аналогом установ з повернення та управління активами, які успішно функціонують у державах-членах ЄС.

Нагадаємо, АРМА продовжить управляти активами онлайн-казино Pin-Up, загальна вартість яких становить 2,6 млрд гривень. Ці активи пов’язані з представниками держави-агресора та були передані під управління агентства у рамках відповідних процедур.