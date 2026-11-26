На нафтопереробному заводі “Слов’янськ ЕКО” в Краснодарському краї РФ у четвер, 26 листопада, внаслідок атаки безпілотників спалахнула масштабна пожежа, яка завдала підприємству серйозних руйнувань.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

Наслідки удару

За інформацією підприємства, атака сталася в той момент, коли завод перебував на плановому технічному обслуговуванні після попереднього вересневого удару дронів.

Внаслідок влучання 26 листопада значних пошкоджень зазнала установка для атмосферної перегонки сирої нафти.

Крім того, вогонь та вибухи зруйнували сховища для важких нафтопродуктів, а також пошкодили трубопроводи, якими транспортуються важкі нафтопродукти та бензинові фракції.

Вплив атак на російську нафтопереробку

Повідомляється, що Україна суттєво посилила удари по російських нафтопереробних потужностях наприкінці жовтня — після того, як зірвалося про так зване енергетичне перемир'я між Києвом та Москвою, про яке в середині жовтня заявляв Дональд Трамп.

За оцінками галузевих джерел, регулярні атаки українських безпілотників уже призвели до скорочення сукупних обсягів переробки сирої нафти на російських НПЗ на 45% порівняно з показниками кінця жовтня.

Нагадаємо, 25 листопада дрони атакували Самарську область Росії, яка є одним із важливих центрів російської нафтопереробки. Зокрема, під ударом опинилися Сизранський та Куйбишевський НПЗ.