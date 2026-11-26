Понад половина українців — 54% з опитаних — протягом останнього року використовували інструменти штучного інтелекту під час пошуку нерухомості. Водночас остаточні фінансові рішення покупці та орендарі воліють ухвалювати самостійно або за порадою фахівців.

Як пише Dilo, про це свідчать результати дослідження OLX Group.

Головні завдання для нейромереж

Найчастіше шукачі житла звертаються до сервісів на кшталт ChatGPT чи Google AI, щоб заощадити час на обробці великих масивів даних.

Найбільше українці зацікавлені у функціях, які можуть спростити пошук нерухомості та допомогти опрацювати великий обсяг інформації. Серед найбільш затребуваних можливостей ШІ-помічника:

сповіщення про нові оголошення відповідно до заданих критеріїв — 34%;

порівняння об’єктів нерухомості між собою — 27%;

аналіз району, зокрема інфраструктури, транспортної доступності та безпеки — 26%;

роз’яснення документів, договорів і юридичних термінів — 20%;

оцінка вартості ремонту — 18%;

організація та узгодження переглядів нерухомості — 14%;

підготовка повідомлень рієлторам або продавцям — 9%.

Водночас 27% респондентів не обрали жодної із запропонованих функцій.

Рієлтор чи алгоритм: кому вірять більше

Попри популярність технологій у рутинних процесах, довіра до них у грошових питаннях залишається низькою.

Якщо оцінка вартості квартири від рієлтора та штучного інтелекту розійдеться, лише 7% українців повірять алгоритму.

Натомість 28% опитаних проведуть власний аналіз ринку, 23% оберуть думку рієлтора, а ще 23% однаковою мірою врахують обидва варіанти.

Ставлення до ШІ в оголошеннях

Переважна більшість учасників опитування — 61% — переконані, що використання ШІ під час створення оголошень має бути обов’язково позначене. Найбільш лояльно користувачі сприймають згенеровані тексти: 28% позитивно ставляться до написання описів нерухомості нейромережами, а 27% — до оглядів інфраструктури району.

Натомість втручання у візуальну частину викликає спротив. Лише 9% схвалюють віртуальне меблювання кімнат, і по 8% — створення чи редагування фото та відео.

Найбільш неприйнятними маніпуляціями респонденти назвали цифрове приховування дефектів на кшталт тріщин чи вологи (26%) та штучне збільшення площі кімнат на знімках (26%).

Нагадаємо, ціна залишається одним із ключових критеріїв під час вибору житла, однак у 2026 році українці дедалі більше оцінюють нерухомість з погляду безпеки та автономності. Покупці звертають увагу на наявність укриття, автономного опалення та резервного живлення на випадок відключень. Водночас близькість до центру міста чи метро поступово втрачає колишню вагу.