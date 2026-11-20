Львів випереджає Київ за вартістю однокімнатних і двокімнатних квартир, тоді як у столиці вторинне житло демонструє тенденцію до здешевлення. Водночас зростання собівартості будівництва, дорожчання матеріалів і воєнні ризики можуть вплинути на ціни новобудов уже до кінця 2026 року. Dilo розбиралось, чи варто купувати квартиру зараз, на які об'єкти звертати увагу та чого очікувати від ринку нерухомості у 2027 році.

У 2026 році ринок нерухомості показує суперечливі тенденції, сформовані під впливом безпекової нестабільності. Ще рік тому Київ впевнено тримав планку найдорожчого напрямку для купівлі житла. Зараз численні атаки однак спричинили, що столиця ці позиції здає. За вартістю однокімнатних і двокімнатних квартир її випереджає Львів. У Києві на вторинному ринку фіксується корекція цін, разом із тим первинний сегмент продовжує дорожчати.

Війна помітно тисне на ринок. Руйнування виробничих потужностей, проблеми з постачанням будматеріалів, перебої з електроенергією та збільшення витрат на логістику змушують забудовників переглядати кошториси. За оцінками представників будівельної галузі, це може стати одним із чинників подорожчання нових квартир наприкінці року та у 2027-му.

Водночас висока вартість житла, обмежена платоспроможність населення та невизначеність щодо безпекової ситуації стримують попит. Тому головне питання для потенційних покупців – чи варто поспішати з придбанням квартири до кінця року, чи краще почекати на сприятливіші умови.

Львів дорожчий за Київ: як змінилися ціни на квартири

За даними ЛУН, восени 2026 року Львів закріпився серед найдорожчих міст України за вартістю житла на вторинному ринку. Медіанна ціна однокімнатної квартири тут становить близько $75,5 тис., що приблизно на 14% більше, ніж рік тому. Двокімнатне житло коштує близько $108 тис. – річне зростання становить 15%.

У Києві аналогічні квартири обходяться дешевше. За даними жовтня 2026 року, медіанна вартість однокімнатного помешкання становить близько $67 тис., а двокімнатного – $98 тис. За рік ціна однокімнатного житла збільшилася лише на 1%, тоді як двокімнатного знизилася приблизно на 7%. Таким чином, різниця у вартості однокімнатної квартири між Львовом і Києвом сягає $8,5 тис.

За даними ЛУН, медіанна ціна пропозиції не обов'язково відображає подорожчання кожної окремої квартири. На цей показник впливають зміни у структурі пропозиції, зокрема площа помешкань, їхній стан, вік будинку та розташування. Тому під час оцінювання ринку важливо враховувати не лише середні цифри, а й характеристики конкретних об'єктів.

Водночас у Києві помітна різниця між первинним і вторинним ринками. За даними ЛУН, за останні шість місяців медіанні ціни на вторинне житло знизилися: однокімнатні квартири подешевшали на 5,6%, двокімнатні – на 12,5%, трикімнатні – на 8,8%.

На динаміку впливають регулярні обстріли, перебої з електропостачанням та обережність покупців напередодні складного зимового періоду. Водночас скорочення цінових очікувань продавців створює більше можливостей для переговорів і торгу.

На первинному ринку ситуація інша. За статистикою ЛУН станом на 19 листопада 2026 року, середня стартова ціна квадратного метра в новобудовах Львова становить 70 900 грн, а в Києві – 65 300 грн. За рік показники зросли відповідно на 19% та 17%.

Отже, навіть за умов різної динаміки вторинного ринку нове житло продовжує дорожчати в обох містах.

Чому квартири можуть подорожчати ще до кінця 2026 року

Одним із головних чинників, що впливатиме на ціни первинного ринку, залишається збільшення собівартості будівництва. В умовах війни забудовники змушені працювати з нестабільними постачаннями, дорожчими матеріалами та додатковими витратами на забезпечення будівельних майданчиків.

За словами Маріанни Бігунець, комерційної директорки будівельної компанії GAZDA, подорожчання будівництва вже набуло системного характеру. За даними Держстату, у липні 2026 року вартість будівельних робіт збільшилася на 1,2% порівняно з червнем, а в серпні – ще на 1,7%. У річному вимірі приріст становив 25,4%, а в сегменті житлового будівництва – 21,5%.

За підрахунками аналітиків GAZDA, лише за перші вісім місяців 2026 року собівартість будівництва одного квадратного метра у західних регіонах України збільшилася приблизно на 10-12%.

“Станом на сьогодні вартість будівництва залежить не лише від звичайних економічних процесів, а й від того, наскільки сильно війна пошкодила виробничі та логістичні ланцюжки. Знищений склад або зупинене підприємство – це і прямі збитки, і дорожче транспортування, пошук інших постачальників, додаткові витрати на енергію та матеріали. І все це зрештою потрапляє у вартість квадратного метра”, – пояснила Маріанна Бігунець.

За її оцінками, від початку року собівартість виробництва окремих категорій будівельних матеріалів зросла на 30-50%. Найбільше подорожчання відчутне у сегментах бетону, цегли, будівельних розчинів, арматури та кабельно-провідникової продукції.

Додаткові витрати виникають через необхідність заміщувати українські матеріали імпортними. Зокрема, продукція польського та чеського виробництва в окремих категоріях може бути на 10-15% дорожчою за вітчизняні аналоги.

За попередніми оцінками експертів GAZDA, до кінця 2026 року окремі категорії будматеріалів та інженерного обладнання можуть додатково подорожчати на 10-20%. А під час формування кошторисів нових проєктів на 2027 рік забудовники можуть закладати збільшення собівартості будівництва ще на 15-20%.

Водночас це не означає, що квартири автоматично подорожчають на аналогічний відсоток. На кінцеву ціну впливатимуть ступінь готовності будинку, наявність запасів матеріалів, фінансові можливості компанії та реальний попит.

За прогнозом Маріанни Бігунець, наприкінці 2026 року на первинному ринку може сформуватися своєрідний ціновий розрив. Частина квартир ще продаватиметься за кошторисами, сформованими раніше, тоді як нові проєкти вже враховуватимуть підвищені витрати.

Тому листопад і грудень можуть стати періодом, коли покупці ще матимуть можливість придбати окремі квартири за чинними цінами до їхнього можливого перегляду у 2027 році.

Львів: високий попит, дорогі квартири та обмежений бюджет покупців

Львівський ринок нерухомості залишається одним із найактивніших в Україні. Відносно сприятливіша безпекова ситуація, міграційні процеси, розвиток бізнесу та попит на оренду підтримують інтерес до придбання житла.

За результатами опитування OLX Нерухомість у жовтні 2026 року, чверть респондентів розглядає купівлю квартири у Львові протягом найближчих одного-трьох років. Із них 4% уже активно шукають житло, а ще 21% поки розглядають таку можливість.

Для 57% потенційних покупців основною метою є придбання квартири для власного проживання. Ще 28% розглядають нерухомість як інвестицію для подальшої оренди або перепродажу.

Однак високі ціни залишаються головною перешкодою. Серед тих, хто наразі не планує купувати житло, 44% назвали причиною його надмірну вартість, а 36% – недостатню кількість коштів.

Показовими є й фінансові очікування потенційних покупців. Половина опитаних хотіла б придбати квартиру вартістю до $50 тис. Ще 23% орієнтуються на бюджет $51-70 тис. Водночас медіанна ціна однокімнатної квартири на вторинному ринку Львова вже перевищує $75 тис.

Це змушує частину покупців змінювати географію пошуку. Замість центральних районів Львова вони розглядають передмістя, зокрема Винники, Брюховичі та Сокільники, або інші населені пункти області.

Водночас високий попит помітний і на ринку оренди. За даними OLX Нерухомість, у жовтні 2026 року кількість оголошень про довгострокову оренду квартир у Львові скоротилася на 24% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Натомість медіанна вартість оренди збільшилася на 38% – майже до 25 тис. грн на місяць.

Кількість відгуків на одне оголошення зросла з 15,5 до 40,7. Це свідчить про посилення конкуренції серед орендарів і збереження привабливості міста для тих, хто планує переїзд.

За таких умов Львів може й надалі залишатися одним із найбільш затребуваних регіональних ринків. Проте висока вартість нерухомості поступово обмежує коло покупців, які можуть дозволити собі придбання квартири без кредитування або фінансової допомоги.

Київ: вторинне житло дешевшає, але новобудови дорожчають

На відміну від Львова, столичний ринок демонструє більш стриману цінову динаміку. За даними ЛУН, медіанна вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку Києва у жовтні 2026 року становила близько $67 тис. За рік вона збільшилася лише на 1%.

У сегменті двокімнатного житла ситуація протилежна: медіанна ціна знизилася на 7% – до $98 тис. Трикімнатні квартири також втратили в ціні.

Однак зниження вартості пропозицій не означає, що столичний ринок втратив активність. За осінніми спостереженнями ЛУН, медіанний термін продажу однокімнатних і двокімнатних квартир скоротився приблизно до 35 днів. Роком раніше продаж аналогічних об'єктів тривав у середньому 47-48 днів.

Це може свідчити про те, що покупці стали уважніше відбирати об'єкти, але водночас швидше ухвалюють рішення щодо квартир із прийнятною ціною та характеристиками.

Важливим чинником залишається різниця між ціною в оголошенні та фактичною вартістю угоди. Наприклад, трикімнатні квартири у столиці пропонувалися в середньому за $146 тис., тоді як фактична середня ціна продажу становила близько $86 тис. Такий розрив демонструє, наскільки важливими для продавців стають реалістичні цінові очікування.

Первинний ринок Києва водночас зберігає тенденцію до зростання. Станом на 19 листопада 2026 року середня стартова ціна квадратного метра у столичних новобудовах становила 65 300 грн, що на 17% більше, ніж роком раніше.

Таким чином, ситуація у столиці залежить від сегмента: на вторинному ринку покупці отримують більше можливостей для торгу, тоді як забудовники продовжують враховувати зростання витрат у вартості нового житла.

Ці тенденції також підтверджують, що Київ і Львів не варто розглядати як ринки з однаковою логікою ціноутворення. У Львові значну роль відіграють міграційний попит та обмежена пропозиція, а у столиці — ширший вибір об'єктів, безпекові ризики та відмінності між районами.

Яке житло обиратимуть покупці у 2027 році

Зміна цін – не єдиний чинник, який впливає на рішення про придбання нерухомості. Війна суттєво змінила вимоги українців до житла. Якщо раніше покупці часто орієнтувалися передусім на район, площу та вартість квадратного метра, то зараз дедалі більше уваги приділяють автономності будинку, безпеці та можливості повноцінно проживати у квартирі під час тривалих відключень електроенергії.

За результатами опитування OLX Нерухомість, для 52% потенційних покупців у Львові головним критерієм залишається ціна. Водночас 37% звертають увагу на наявність укриття у будинку або поблизу, стільки ж – на автономне опалення. Ще 30% вважають важливим резервне електроживлення.

Ці вимоги впливають і на інвестиційну привабливість квартир. За словами Маріанни Бігунець, сьогодні покупці оцінюють не лише перспективу зростання вартості нерухомості, а й можливість її безпечного використання.

“Війна змінила саме поняття вигідної інвестиції в житло. Раніше покупець міг зосередитися переважно на різниці між стартовою ціною і майбутньою вартістю готової квартири. Зараз на перший план виходить інше: чи буде будинок добудований, наскільки він безпечний, чи зможе працювати під час відключень електроенергії, чи матиме квартира попит на оренду. Фактично люди інвестують не просто у квадратні метри, а в передбачуваність їхнього майбутнього використання”, – наголосила експертка.

За прогнозом GAZDA, інтерес інвесторів можуть привертати житлові комплекси зі ступенем готовності 40-80%, у яких будівництво відбувається відповідно до заявлених термінів. Покупцям, які планують одразу заселятися або здавати квартиру в оренду, доцільніше звертати увагу на готові будинки чи об'єкти на завершальних стадіях будівництва.

Водночас важливо перевіряти не лише репутацію забудовника, а й документи на землю, дозвільну документацію, фінансування проєкту та умови договору.

Чи варто купувати квартиру до кінця 2026 року

Однозначної відповіді для всіх покупців немає. На думку експертів, наприкінці року можуть виникнути сприятливі можливості для тих, хто вже має кошти на придбання житла та визначився з містом і конкретним об'єктом.

Зокрема, на первинному ринку окремі забудовники ще можуть пропонувати квартири за цінами, сформованими на основі попередніх кошторисів. Після перегляду витрат на будівництво нові пропозиції можуть коштувати дорожче.

Однак купувати нерухомість лише через очікування подорожчання – ризикована стратегія. Особливо це стосується об'єктів на ранніх стадіях будівництва, де існує ймовірність затримок або перегляду термінів введення будинку в експлуатацію.

Для покупців на вторинному ринку ситуація дещо інша. У Києві зниження цін на окремі категорії квартир створює можливості для торгу. У Львові ж високий попит і дорожче житло можуть перешкоджати суттєвому зниженню вартості.

Водночас за результатами опитування OLX Нерухомість, 65% потенційних покупців у Львові планують використовувати власні заощадження. Ще 37% розглядають державні програми, зокрема “єОселю”, 23% – звичайну іпотеку або банківський кредит, а 19% – розстрочку від забудовника.

Це означає, що доступність фінансування залишатиметься одним із ключових чинників попиту у 2027 році.

Прогноз до 2027 року: чого чекати від цін у Львові та Києві

На основі наявних тенденцій можна виділити кілька сценаріїв розвитку ринку.

Львів. За збереження високого попиту, обмеженої пропозиції та відносно стабільної безпекової ситуації ціни можуть продовжити зростати. Найбільш стійкими до цінових коливань, імовірно, залишатимуться квартири в якісних житлових комплексах із розвиненою інфраструктурою, автономними системами та високим ступенем готовності.

Київ. На первинному ринку передумови для подальшого подорожчання формуватимуть збільшення собівартості будівництва та витрат забудовників. На вторинному ринку ситуація може залишатися більш стриманою: покупці матимуть можливість обирати серед різних пропозицій, а продавцям доведеться враховувати реальну платоспроможність попиту.

Спільний чинник для обох міст – собівартість будівництва. Якщо подорожчання матеріалів, енергоносіїв і логістики триватиме, забудовники можуть поступово переносити додаткові витрати у вартість квадратного метра. Водночас масштаби такого перегляду залежатимуть від попиту та конкуренції між житловими комплексами.

Таким чином, говорити про гарантоване подорожчання всіх квартир на 15-20% до 2027 року підстав немає. Такий показник стосується можливого збільшення собівартості нових будівельних проєктів, а не автоматичного зростання роздрібних цін.

Покупцям, які планують придбання житла, варто порівнювати не лише вартість квадратного метра, а й фактичну готовність будинку, технічні характеристики, безпеку, юридичну надійність та можливість подальшої оренди або продажу.

Головний висновок: наприкінці 2026 року ринок нерухомості Львова та Києва не демонструє єдиної цінової тенденції. У Львові житло залишається дорогим через високий попит, тоді як у Києві вторинний сегмент надає більше можливостей для торгу. Водночас новобудови в обох містах відчуватимуть тиск зростання собівартості. Тому рішення купувати зараз чи чекати має залежати передусім від бюджету, мети придбання та якості конкретного об'єкта, а не лише від очікувань щодо майбутніх цін.