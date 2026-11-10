Однокімнатна квартира на Закарпатті коштує стільки ж, як у Києві, у Тернополі оренда зросла на понад 80%

У жовтні 2026 року український ринок нерухомості демонстрував неоднорідну динаміку. Попит на купівлю квартир знижувався, тоді як вартість житла в окремих регіонах зростала. На ринку оренди ситуація також відрізнялася залежно від області: на Закарпатті орендні ставки суттєво підвищилися, а в Києві, навпаки, зафіксували помітне зниження.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані аналітичного звіту DIM.RIA за жовтень.

Новобудови: покупці стали менш активними, але будівництво триває

Попри зниження інтересу до первинного ринку, будівельна галузь продовжує працювати. У жовтні в Україні функціонували 85% відділів продажу новобудов.

Найкраща ситуація спостерігалася в західних областях: у Закарпатській області працювали 98% відділів продажу, у Львівській та Волинській – по 97%. Натомість у прифронтових регіонах показники залишалися значно нижчими. Зокрема, у Харківській області відкритими були лише 29% відділів продажу, у Запорізькій – 44%, а в Сумській – 46%.

Протягом місяця в експлуатацію ввели 14 нових будинків, які загалом налічують 23 секції. Найбільше введеного житла припало на Київську область – 14 секцій, дев'ять із яких розташовані безпосередньо у столиці. Ще чотири секції здали в Дніпропетровській області. По одній секції ввели у Львівській, Вінницькій, Івано-Франківській, Волинській та Чернівецькій областях.

Де найбільше подорожчали новобудови?

У жовтні вартість квадратного метра в новобудовах переважно зростала. Найпомітніше підвищення медіанної ціни зафіксували в Запорізькій області – на 10,7%. У Полтавській області житло подорожчало на 6,2%, у Києві – на 5,8%, а в Кіровоградській області – на 5,2%.

Водночас у деяких регіонах квартири в новобудовах стали доступнішими. У Чернівецькій області квадратний метр подешевшав на 8,3%, а в Івано-Франківській – на 5,5%.

У столиці медіанна вартість квадратного метра нового житла досягла 1504 доларів. Найдорожчі квартири пропонують у Печерському районі, де показник становить 2855 доларів за квадратний метр. Найдоступніші новобудови розташовані в Деснянському районі – 864 долари за квадратний метр.

Попит на нове житло продовжує знижуватися

У жовтні інтерес покупців до первинної нерухомості зменшився в більшості регіонів. Найвідчутніше падіння попиту зафіксували в Києві – на 33%.

Проте окремі області продемонстрували протилежну тенденцію. Зокрема, у Закарпатській області попит на новобудови зріс на 15%, у Дніпропетровській – на 12%, а в Миколаївській – на 9%.

Вторинний ринок: покупці відкладають придбання квартир

У жовтні пропозиція квартир на вторинному ринку скоротилася. Найрізкіші зміни відбулися у столиці, де кількість оголошень про продаж житла зменшилася на 63%. У Київській області пропозиція скоротилася на 25%.

Цінова ситуація залежала від регіону. Найдорожчі однокімнатні квартири серед наведених показників пропонували на Закарпатті та в Києві – медіанна вартість у двох регіонах становила по 85 тисяч доларів. Найдешевше таке житло можна було придбати на Херсонщині – приблизно за 16 тисяч доларів.

У західних областях переважала тенденція до подорожчання вторинного житла. Найбільше ціни зросли в Тернопільській області – на 6%, а також у Закарпатській та Львівській – на 5% у кожній.

Натомість у Черкаській області медіанна вартість квартир знизилася на 13%, у Рівненській – на 8%, а в Чернігівській – на 7%.

У Києві квартири дешевшають

Столичний ринок вторинної нерухомості продемонстрував зниження цін у всіх районах. Найбільше подешевшали двокімнатні квартири у Святошинському районі – на 23%, а в Дніпровському – на 18%.

Водночас найбільш дорогим районом Києва залишається Печерський. Медіанна ціна однокімнатної квартири тут становить 179 тисяч доларів. Найдоступніший варіант – Деснянський район, де аналогічне житло коштує близько 46 тисяч доларів.

Попит на вторинне житло в жовтні також переважно знижувався. Найбільше скорочення інтересу покупців зафіксували в Тернопільській області – на 25%, Вінницькій – на 22%, Хмельницькій та Кіровоградській – на 20%.

Зростання попиту спостерігалося лише у двох регіонах: Дніпропетровській області – на 10%, Закарпатській – на 4%.

Цікавою особливістю вторинного ринку стало перевищення кількості пропозицій над попитом у чотирьох регіонах. Найбільший дисбаланс зафіксували в Київській області, де оголошень про продаж квартир у 2,3 раза більше, ніж попиту. У Києві цей показник становить 2,2, в Одеській області – 1,7, а в Івано-Франківській – 1,1.

Оренда житла: Закарпаття дорожчає, Київ дешевшає

На ринку оренди в жовтні не сформувалося єдиної тенденції. В одних областях кількість доступних квартир збільшувалася, в інших – помітно скорочувалася.

Найбільший приріст пропозиції зафіксували в Кіровоградській області – на 32%. У Житомирській області кількість оголошень збільшилася на 30%, у Волинській – на 25%, а в Запорізькій – на 24%.

Протилежна ситуація спостерігалася на Закарпатті, де пропозиція скоротилася на 27%. У Сумській області кількість оголошень зменшилася на 22%, у Полтавській – на 21%. На 20% менше пропозицій стало в Київській області та столиці.

Де оренда квартир коштує найдорожче?

Найпомітніше зростання вартості оренди однокімнатних квартир зафіксували на Закарпатті. За місяць медіанна ціна збільшилася на 17% і досягла 34 тисяч гривень.

У Києві тенденція була протилежною: оренда подешевшала на 21%, до 26 тисяч гривень на місяць.

Серед інших регіонів із високими орендними ставками:

Івано-Франківська область – 25,3 тис. грн на місяць (+12% за місяць, +48% за рік).

Вінницька область – 22 тис. грн (без місячних змін, +47% за рік).

Дніпропетровська область – 22 тис. грн (без місячних змін, +47% за рік).

Львівська область – 21 тис. грн (+3% за місяць, +24% за рік).

Тернопільська область – 20,7 тис. грн (+15% за місяць, +81% за рік).

У Києві найдорожча оренда однокімнатної квартири традиційно зосереджена в Печерському районі – 36,8 тисячі гривень на місяць. Найдоступніші пропозиції можна знайти в Деснянському районі, де медіанна вартість становить близько 12 тисяч гривень.

Де найбільше конкуренції серед орендарів?

У жовтні попит на оренду квартир знизився в усіх регіонах країни. Найбільше падіння зафіксували в Херсонській області – на 28%. У Волинській та Миколаївській областях показник зменшився на 27%, у Сумській – на 23%, а в Кіровоградській – на 22%.

Водночас у деяких західних областях конкуренція між потенційними орендарями залишається високою. Найбільший розрив між попитом і пропозицією зафіксували:

Львівська область – 15 орендарів на одне оголошення.

Рівненська область – 14 орендарів.

Тернопільська область – 13 орендарів.

Вінницька область – 12 орендарів.

Це свідчить про те, що навіть на тлі загального зниження активності ринку в окремих регіонах орендарям і надалі доводиться конкурувати за доступні квартири.

Що відбувається з ринком нерухомості України?

Жовтнева статистика DIM.RIA демонструє, що український ринок нерухомості залишається неоднорідним. На первинному та вторинному ринках попит переважно знижується, однак це не завжди призводить до здешевлення житла. У західних областях ціни на купівлю та оренду квартир у багатьох випадках продовжують зростати.

Найпомітніші зміни відбуваються на ринку оренди: Закарпаття демонструє найвищі серед наведених показників ставки, тоді як у Києві оренда однокімнатних квартир за місяць суттєво подешевшала.

Для покупців це означає, що можливості знайти вигіднішу пропозицію дедалі більше залежать від конкретного регіону, району та сегмента нерухомості. Для орендарів ключовим залишається співвідношення кількості доступних квартир і конкуренції серед тих, хто шукає житло.

Нагадаємо, в Ужгороді оренда однокімнатної квартири стала найдорожчою серед українських обласних центрів. Медіанна вартість винаймання житла сягнула 36 тис. грн на місяць, що становить 118% медіанної зарплати в місті. За рік орендні ставки зросли на 82%.