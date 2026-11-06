Оренда однокімнатної квартири в Ужгороді перевищила місцеву зарплату: скільки коштує житло

В Ужгороді оренда однокімнатної квартири стала найдорожчою серед українських обласних центрів. Медіанна вартість винаймання житла сягнула 36 тис. грн на місяць, що становить 118% медіанної зарплати в місті. За рік орендні ставки зросли на 82%.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані аналітичного звіту ЛУН за III квартал 2026 року.

Оренда в Ужгороді зросла на 82% за рік

За даними ЛУН, восени 2026 року медіанна вартість оренди однокімнатної квартири в Ужгороді становила 36 тис. грн на місяць. За останні 12 місяців ціна зросла на 82%, а лише за півроку – на 63%.

Таким чином, Ужгород посів перше місце серед українських міст за вартістю оренди однокімнатного житла. Для порівняння, у Львові медіанна ставка становить 24,8 тис. грн на місяць, а в Івано-Франківську – 22,5 тис. грн. У Києві оренда аналогічної квартири коштує близько 17 тис. грн.

Отже, винаймати однокімнатну квартиру в Ужгороді більш ніж удвічі дорожче, ніж у столиці.

На оренду квартири не вистачає навіть однієї зарплати

Ще показовішою є ситуація з доступністю орендного житла відносно доходів населення. За спільними розрахунками ЛУН та Work.ua, оренда однокімнатної квартири в Ужгороді становить 118% медіанного місячного заробітку місцевих жителів.

Це означає, що навіть повної медіанної зарплати недостатньо для оплати місяця оренди. За рік частка доходу, яку потрібно витрачати на житло, збільшилася на 37%.

В інших західних обласних центрах ситуація дещо краща. У Львові та Івано-Франківську на оренду однокімнатної квартири припадає по 76% медіанної зарплати, у Луцьку – 67%, Вінниці – 65%, Тернополі – 62%.

У Києві цей показник становить 45%. За рік частка зарплати, необхідна для оплати оренди, у столиці зменшилася на 12%.

Де оренда подорожчала найбільше

Попри лідерство Ужгорода за вартістю оренди, найбільше відносне зростання за рік зафіксували в Харкові. Там оренда однокімнатних квартир подорожчала на 111% – до 9,5 тис. грн на місяць.

Також значне зростання вартості оренди зафіксували в Тернополі – на 80%, до 18 тис. грн, Хмельницькому – на 45%, до 16 тис. грн, та Запоріжжі – на 40%, до 7 тис. грн.

Водночас найдешевше винаймати однокімнатну квартиру можна в Херсоні — за медіанною ставкою 4,35 тис. грн на місяць. У Сумах цей показник становить 6 тис. грн, у Запоріжжі – 7 тис. грн.

Таким чином, ринок оренди житла в Україні демонструє значний регіональний розрив. В Ужгороді вартість винаймання квартири вже перевищує медіанний місячний заробіток, тоді як у Києві на оренду аналогічного житла потрібно витрачати менше половини місцевої зарплати.

Нагадаємо, у багатьох регіонах продовжували зростати ціни на житло, водночас попит на новобудови знизився. На ринку оренди ситуація була протилежною: кількість охочих орендувати житло зростала, тоді як пропозиція оголошень скорочувалася. Це, своєю чергою, сприяло підвищенню цін.