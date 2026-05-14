У столицях ЄС оренда житла вища за мінімальні зарплати: де найгірша ситуація

У низці європейських столиць витрати на оренду житла вже перевищують розмір мінімальної заробітної плати. Найскладніша ситуація зафіксована у столиці Чехії.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на нове дослідження, опубліковане Euronews із посиланням на дані Європейської конфедерації профспілок.

У Празі середня вартість оренди двокімнатної квартири становить близько 1710 євро на місяць, тоді як мінімальна зарплата – лише 924 євро. Таким чином, для оплати житла потрібно майже дві мінімальні зарплати.

Подібна ситуація спостерігається і в інших столицях ЄС. У Лісабоні оренда перевищує мінімальний дохід на 68%, а у Будапешті, Братиславі, Софії та Афінах витрати на житло також значно вищі за офіційний мінімум оплати праці.

У Парижі середня оренда двокімнатної квартири сягає понад 2500 євро, тоді як мінімальна зарплата становить близько 1820 євро. Аналогічна проблема існує у Мадриді, Варшаві та Дубліні, де навіть повний мінімальний дохід не дозволяє покрити витрати на житло.

Водночас найбільш доступними для орендарів із мінімальними зарплатами залишаються Брюссель та Берлін. Там співвідношення між доходами населення та цінами на житло є значно кращим.

Експерти попереджають, що стрімке зростання вартості житла разом із підвищенням цін на продукти та енергоносії дедалі більше погіршує фінансове становище європейців і підсилює ризики бідності.

Нагадаємо, у Чехії наприкінці 2025 року орендна плата за квартири в Чехії в середньому знизилась на 1,2%, однак це не стосується великих міст та курортів.