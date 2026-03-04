Запланована подія 2

Ціни на житло у Чехії знову пішли вгору: квартири подорожчали більш ніж на 13%

будинки стара архітектура небо хмари
Нестача нових квартир продовжує рухати ціни вгору / Freepik

Ринок нерухомості Чехії у 2025 році повернувся до активного зростання. Після періоду охолодження ціни на житло знову почали швидко підніматися, особливо у сегменті квартир.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Prague Daily News. 

За даними ČSOB Housing Index, у 2025 році вартість квартир у країні зросла більш ніж на 13% у річному вимірі, тоді як ціни на будинки підвищуються приблизно на 9%.

Зростання було помітним і протягом року: квартири подорожчали в середньому на 3-3,5% щоквартально, що свідчить про стабільне відновлення попиту на ринку житла.

Експерти пояснюють таку динаміку поєднанням двох факторів: поверненням покупців після спаду та обмеженою пропозицією нової нерухомості. Поступове зниження іпотечних ставок також стимулювало попит.

Найвищі ціни традиційно фіксуються у столиці. У 2025 році середня вартість житла в Чехії становила близько 95,6 тис. крон за квадратний метр, тоді як у Празі ціни перевищили 155 тис. крон за кв. м.

Аналітики зазначають, що ринок житла в країні залишається під тиском дефіциту новобудов, особливо у великих містах. Саме нестача нових квартир, насамперед у Празі, продовжує підтримувати тенденцію до зростання цін.

У результаті 2025 рік відзначився на ринку чеської нерухомості поверненням до зростання, а житло знову одним із найбільш привабливим активом для інвестицій.

Нагадаємо, ціни на оренду в Чехії пішли на спад, але тенденція характерна не для всіх міст. 

Автор:
Ярослава Тюпка