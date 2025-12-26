Запланована подія 2

У Польщі зниження цін на житло: чи вплине цей сценарій на український ринок

квартири ціни польща україні
Падіння цін на квартири у Польщі навряд чи вплине на український ринок / Freepik

Здешевлення житлової нерухомості в Польщі не створює передумов для аналогічного сценарію в Україні. Наразі між цими ринками відсутні фактори, які могли б спричинити прямий або опосередкований ціновий тиск.

Про це у коментарі для Delo.ua повідомила Юлія Козар, бренд-менеджерка категорії OLX Нерухомість.

За її словами, український ринок перебуває в принципово інших умовах — як за структурою попиту й пропозиції, так і за макроекономічними та безпековими чинниками.

Пропозиція скорочується, попит зростає

Один із ключових аргументів проти можливого зниження цін — дефіцит житла на вторинному ринку. За підсумками листопада 2025 року, кількість пропозицій продажу квартир в Україні скоротилася на 15% у річному вимірі, а будинків — на 2%.

Основні причини — повномасштабна війна та масштабні руйнування житлового фонду. За даними KSE Institute, станом на лютий 2025 року в Україні було зруйновано або пошкоджено близько 95 млн кв. м житла. Водночас, за даними OLX Нерухомість, попит на вторинному ринку зростає як на квартири, так і на приватні будинки.

У результаті формується ринкова диспропорція: готового житла стає менше, а інтерес покупців — вищий.

Первинний ринок не компенсує втрати

Другий стримувальний фактор для можливого падіння цін — низькі темпи нового будівництва. Поточні обсяги запуску житлових проєктів не перекривають масштаби зруйнованого фонду.

Забудовники обмежені у фінансуванні, іпотечні програми залишаються недостатніми для масового запуску нових об’єктів, а галузь стикається з дефіцитом робочої сили та зростанням вартості будівельних матеріалів. Крім того, покупці не готові вкладатися у проєкти на ранніх стадіях будівництва — попит концентрується переважно на вже введеному в експлуатацію житлі.

Ціни під тиском дефіциту

Сукупність цих факторів формує протилежну до польської ситуацію логіку ринку: обмежена пропозиція за стабільного або зростаючого попиту. Це створює передумови не для зниження, а для подальшого підвищення вартості готового житла.

У середньостроковій перспективі експерти очікують дефіцит житлового фонду. У разі замороження війни або припинення активних бойових дій додатковим драйвером може стати відкладений попит, що ще більше посилить ціновий тиск.

Таким чином, сценарій, який сьогодні спостерігається на ринку житла Польщі, в українських реаліях виглядає малоймовірним.

Нагадаємо, експерти прогнозують здешевлення житла і навіть “цінові війни” девелоперів на польському ринку у 2026 році, що може відбутись під тиском надмірної пропозиції.

Автор:
Ярослава Тюпка