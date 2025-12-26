В Польше снижение цен на жилье: повлияет ли этот сценарий на украинский рынок

Удешевление жилья в Польше не создает предпосылок для аналогичного сценария в Украине. В настоящее время между этими рынками отсутствуют факторы, которые могли бы вызвать прямое или опосредованное ценовое давление.

Об этом в комментарии для Delo.ua сообщила Юлия Козар, бренд-менеджер категории OLX Недвижимость.

По ее словам, украинский рынок находится в принципиально иных условиях — как по структуре спроса и предложения, так и по макроэкономическим и факторам безопасности.

Предложение сокращается, спрос растет

Один из ключевых аргументов против возможного снижения цен – дефицит жилья на вторичном рынке. По итогам ноября 2025 года количество предложений продаж квартир в Украине сократилось на 15% в годовом измерении, а домов — на 2%.

Основные причины – полномасштабная война и масштабные разрушения жилищного фонда. По данным KSE Institute, на февраль 2025 года в Украине было разрушено или повреждено около 95 млн кв. м жилья. В то же время, по данным OLX Недвижимость, спрос на вторичном рынке растет как на квартиры, так и на частные дома.

В результате формируется рыночная диспропорция: готового жилья становится меньше, а интерес покупателей – выше.

Первичный рынок не компенсирует потери

Второй сдерживающий фактор для возможного падения цен – низкие темпы нового строительства. Текущие объемы запуска жилищных проектов не перекрывают масштабы разрушенного фонда.

Застройщики ограничены в финансировании, ипотечные программы остаются недостаточными для массового запуска новых объектов, а отрасль сталкивается с дефицитом рабочей силы и ростом стоимости строительных материалов. Кроме того, покупатели не готовы вкладываться в проекты на ранних стадиях строительства – спрос концентрируется преимущественно на уже введенном в эксплуатацию жилье.

Цены под давлением дефицита

Совокупность этих факторов формирует противоположную польской ситуации логику рынка: ограниченное предложение при стабильном или растущем спросе. Это создает предпосылки не для понижения, а для дальнейшего повышения стоимости готового жилья.

В среднесрочной перспективе эксперты ожидают дефицита жилищного фонда. В случае заморозки войны или прекращения активных боевых действий дополнительным драйвером может стать отложенный спрос, что еще больше усугубит ценовое давление.

Таким образом, сценарий, наблюдаемый сегодня на рынке жилья Польши, в украинских реалиях выглядит маловероятным.

Напомним, эксперты прогнозируют удешевление жилья и даже "ценовые войны" девелоперов на польском рынке в 2026 году, что может произойти под давлением чрезмерного предложения.