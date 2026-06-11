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Кредитный рынок оживает: гривневые ссуды бизнеса и населения выросли на треть

Гривны
Украинские банки продолжают наращивать кредитование клиентов / Unsplash

Темпы кредитования бизнеса и населения в Украине остаются высокими. В мае 2026 чистые гривневые кредиты бизнеса в платежеспособных банках выросли на 30% в годовом измерении, свидетельствует оперативная статистика об основных показателях деятельности банков.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

Речь идет о кредитах субъектам хозяйствования и небанковским финансовым учреждениям. Чистые гривневые кредиты населению за этот же период увеличились на 36% г/г.

Для корректной оценки динамики кредитования НБУ советует ориентироваться именно на чистые кредиты по статистике. Валовой показатель уменьшился из-за списания в декабре 2025 года государственными банками старых неработающих кредитов более чем на 170 млрд грн.

Этот эффект и дальше в течение года будет влиять на кредитную статистику, однако, по данным регулятора, банки не снижали кредитную активность.

Оперативные данные также показывают дальнейший рост денежных средств на счетах клиентов. В мае объем гривневых средств физических лиц в банках вырос на 19% в годовом исчислении.

Средства бизнеса – субъектов хозяйствования и небанковских финансовых учреждений – увеличились на 17% г/г.

Динамика кредитования и средств на счетах свидетельствует о сохранении активности банковского сектора. Для бизнеса это означает доступ к гривневому финансированию, а для банковской системы – стабильную ресурсную базу за счет средств клиентов.

В то же время, оперативные данные могут быть уточнены после представления квартальной и годовой отчетности банков.

Заметим, в мае банки фиксировали рост спроса бизнеса на кредиты. При этом фокус смещается от льготных программ с государственной поддержкой к комбинированным решениям на рыночных условиях.

Автор:
Татьяна Гойденко