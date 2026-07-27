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Tesla возобновила иск в Лондоне по поводу 5G-патентов для электрокаров

Tesla
Tesla добилась возобновления дела против Avanci / Depositphotos

Компания Tesla выиграла в Лондоне суд о возобновлении иска против InterDigital и платформы Avanci, требовавших лицензирования 5G-папантов перед запуском ее авто в Британии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Reuters.

История конфликта началась в 2023 году, когда Tesla обратилась в Высокий суд Лондона. Автопроизводитель стремился, чтобы суд определил справедливые, разумные и недискриминационные условия (FRAND) для использования патентов, которыми владеет InterDigital и которые лицензируются через Avanci.

Сначала ответчики убедили суд отклонить требование Tesla по установлению таких условий, хотя рассмотрение иска об аннулировании трех патентов InterDigital продолжалось.

После неудачной попытки обжаловать это решение в Апелляционном суде, Tesla подала апелляцию в Верховный суд Соединенного Королевства.

Специализированную позицию автопроизводителя поддержал ряд влиятельных организаций, среди которых лоббистская группа технологического сектора CCIA и Ассоциация киноискусства.

В результате Верховный суд принял решение в пользу Tesla. Высшая судебная инстанция отметила, что владельцы патентов не могут освобождаться от обязанности лицензировать свои разработки на условиях FRAND только через присоединение к патентным пулам или специальным платформам.

Ожидается, что дело будет официально возвращено в суд низшей инстанции для дальнейшего рассмотрения по существу. Это решение создает весомый прецедент для всего рынка разумного транспорта и технологий связи.

Ранее сообщалось, что Tesla возобновляет позиции в Европе на фоне стремительного роста майских продаж. Количество новых регистраций автомобилей американского производителя существенно увеличилось на нескольких европейских площадках, что заложило основу для нынешнего июньского успеха.

Автор:
Татьяна Бессараб