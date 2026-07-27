Рынок слияний и поглощений Украины вырос на 14%: крупнейшие M&A-соглашения

В первом полугодии 2026 года иностранные инвесторы заключили 10 соглашений с украинскими активами – вдвое больше, чем за аналогичный период 2025 года. Разглашенная стоимость таких контрактов выросла с $26 млн до $415 млн, а основной интерес иностранного капитала сосредоточился на IT, банковском секторе и страховании.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на главу парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данилу Гетманцеву, который привел данные KPMG.

Всего в январе-июне в Украине и с участием украинских компаний зафиксировали 40 сделок слияний и поглощений по сравнению с 35 годом ранее. Таким образом, количество контрактов выросло на 14%.

Публично раскрыта стоимость сделок, сумма каждой из которых превышает $5 млн, составила $978 млн. Это на 5% меньше, чем в первом полугодии 2025 года, когда показатель достигал $1,029 млрд.

В то же время в 2026 году участники рынка раскрыли стоимость только 45% сделок, тогда как годом ранее — 63%. Поэтому фактический объем рынка может быть выше обнародованного показателя.

Наибольший интерес инвесторов был сосредоточен в следующих секторах:

IT;

сельское хозяйство;

энергетика;

коммунальная сфера;

недвижимость;

строительство.

Среди крупнейших сделок первого полугодия:

агропромышленная группа "МХП" договорилась приобрести долю греческого производителя мясной продукции "Th. Nitsiakos" за $290 млн;

платформа для изучения языков Preply привлекла $150 млн в рамках инвестиционного раунда Series D, после чего ее оценка превысила $1 млрд;

кипрская "Kapenata Limited" объявила о приобретении украинского агрохолдинга "Agro-Region Group" более чем за $100 млн;

польская страховая группа "PZU" заявила о покупке "MetLife Ukraine" примерно за $100 млн.

Украинские компании остались основными участниками рынка, заключив 25 из 40 сделок. Раскрытая стоимость этих контрактов составила $253 млн. против $675 млн. в первом полугодии 2025 года.

Еще пять соглашений украинские инвесторы провели за границей — столько же, как годом ранее. Основными направлениями таких инвестиций были Европейский Союз, Северная Америка и Азиатско-Тихоокеанский регион.

Рост количества сделок иностранных инвесторов и их раскрытой стоимости свидетельствует о постепенном возобновлении интереса к украинским активам. В то же время большинство M&A-контрактов на рынке продолжают инициировать украинские компании.

Напомним, в течение 2025 года на украинском рынке слияний и поглощений было объявлено 40 сделок с участием украинских инвесторов с разглашенной стоимостью свыше $5 млн каждая — с совокупной разглашенной стоимостью $671 млн. Это обеспечило более 60% общего количества сделок и более половины общей разглашенной стоимости.