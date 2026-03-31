В 2025 году украинские инвесторы скупили бизнесов почти на $700 млн: кто, что и за сколько купил

В течение 2025 года на украинском рынке слияний и поглощений было объявлено 40 сделок с участием украинских инвесторов с разглашенной стоимостью свыше $5 млн каждая — с совокупной разглашенной стоимостью $671 млн. Это обеспечило более 60% общего количества сделок и более половины общей разглашенной стоимости.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на исследование KPMG в Украине "M&A Radar 2025: Украина".

Куда и почему инвестировали украинские инвесторы в 2025 году

Сельское хозяйство, сектор инноваций и технологий, а также недвижимость и строительство в течение года оставались ведущими секторами среди M&A-соглашений с участием украинских инвесторов. В 2025 по сравнению с предыдущим годом локальные инвесторы обеспечили существенно большую долю транзакций в секторе инноваций и технологий, где исторически доминировали иностранные инвесторы. В 2024 году было зарегистрировано только одно соглашение с участием украинских инвесторов на сумму $10 млн. В 2025-м было заключено шесть сделок в секторе инноваций и технологий с участием украинских инвесторов с совокупной разглашенной стоимостью $210 млн, что составляет почти 80% от общей стоимости сделок в секторе инноваций и технологий в течение года.

Улучшением операционной устойчивости и вертикальной интеграции украинского бизнеса обусловило, в частности, приобретение торговой сетью EVA логистического комплекса ООО "СК Омега-1 Логистик" за $36 млн.

В секторе транспорта и инфраструктуры наблюдалось возобновление интереса инвесторов после стабилизации экспортных операций вдоль украинского Черноморского коридора. Так, сеть магазинов "Эпицентр" приобрела долю в уставном капитале компании "Промтехинновация", владеющей правами аренды земельного участка площадью 32 гектара в акватории порта Южный для перспективного строительства зернового терминала.

Среди ключевых факторов оживления M&A-активности с участием украинских инвесторов в 2025 году выделяются стратегическая экспансия и трансформация бизнес-моделей. Наиболее показательным примером стала серия приобретений компании "Киевстар". Украинский телекоммуникационный оператор использует свой опыт в сфере аналитики данных и масштабируемых цифровых платформ для построения комплексной цифровой экосистемы, что, в частности, было продемонстрировано приобретением сервиса такси и доставки Uklon за $155 млн. Это соглашение стало вторым по размеру в 2025 году и крупнейшей транзакцией с участием украинских инвесторов. Также в 2025 году компания объявила (а в феврале 2026 года закрыла соглашение) о планах приобретения онлайн-платформы фармацевтических услуг Tabletki.ua. Также "Киевстар" увеличил свою долю в уставном капитале медицинского онлайн-портала Helsi в рамках соглашения с оценкой $10,5 млн.

Проявлением интереса украинских инвесторов стали, в частности, приватизация производителя моющих средств "Винницабытхим" — предприятие было приобретено за $15 млн компанией ООО "Афина-Групп" (принадлежит Руслану Шостаку и Валерию Киптику, соучредителям сетей EVA и Varus), а также объявлено о покупке сети бытовой электроники "Цитрус" ее конкурентом Yabluka с оценкой сделки на уровне $10-20 млн.

Характерной чертой M&A-соглашений с участием украинских инвесторов в 2025 году стала готовность заходить в смежные сектора. Указанная тенденция была особенно выражена в секторах сельского хозяйства и энергетики, где атаки на энергетическую инфраструктуру ускорили спрос на возобновляемые, гибкие и децентрализованные мощности по производству электроэнергии, а также привлекли внимание нетрадиционных инвесторов. Так, соучредители сети бытовой техники "Фокстрот" приобрели две действующие солнечные электростанции в составе Болоховского солнечного парка в Житомирской области за ориентировочную сумму $15 млн. Аналогично компания "Киевстар" приобрела действующую солнечную электростанцию мощностью 13 МВт, оператором и владельцем которой было ООО "Санвин 11", примерно за $8 млн, также в Житомирской области.

Сектор сельского хозяйства в 2025 году также продолжал привлекать инвесторов, в том числе вне круга традиционных участников. Через компанию Vi.An Holding Limited владелец группы компаний OKKO Виталий Антонов в 2025 году совершил приобретение ООО "Борщевская аграрная компания" и компании "Кайрос-Холдинг". Стоимость сделки составила около $20 млн.

В секторе недвижимости и строительства приобретение фондом Inzhur REIT торгово-развлекательного центра Sky Park (Винница) у компании Dragon Capital за $35 млн продемонстрировало рост роли институциональных и нетрадиционных инвесторов на рынке коммерческой недвижимости. Параллельно с этим активизировалось привлечение украинского венчурного капитала. В частности, украинская компания в сфере медицинских цифровых сервисов Liki24 привлекла $9 млн в раунде Series A, который возглавили преимущественно украинские инвесторы, в частности, u.ventures, TA Ventures, iClub, N1 Ventures, SID Venture Partners и DniproVC.

Инициативы украинского правительства по приватизации в 2025 году также способствовали оживлению активности M&A. Все приватизационные транзакции в течение года были совершены с участием украинских инвесторов. В течение года состоялось два аукциона в рамках так называемой "большой приватизации", крупнейшей из которых стала продажа в октябре 2025 года государственной строительной компании "Укрбуд", которую приобрело ООО "Техно-онлайн" (принадлежит братьям Астионам) за $19,5 млн. Второй крупной приватизационной сделкой стало приобретение средств актива, конфискованного в 2022 году, "Винницабытхим" за $15 млн. Кроме того, в 2025 году было завершено еще четыре приватизационных транзакции стоимостью свыше $5 млн.

Раньше Delo.ua писало о том, как выглядит ТОП-10 самых крупных сделок M&A в Украине в 2025 году.

Расширенный обзор результатов исследования KPMG в Украине "M&A Radar 2025: Украина" читайте в материале "$1,2 млрд и 63 сделки: как вырос рынок M&A в Украине в 2025 году" на Delo.ua.