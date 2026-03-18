Капитальные инвестиции в Украине в 2025 году выросли на четверть

Объем капитальных инвестиций в Украине в 2025 году вырос на 25,2% по сравнению с 2024 годом и составил 669,3 млрд. грн.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Основным источником капитальных инвестиций остались собственные средства предприятий и организаций - они обеспечили 71,2% от общего объема.

Доля государственного бюджета составила 7%, средств местных бюджетов – 6,4%, население на строительство жилья – 5,7%, банковского и другого заемного финансирования – 5,1%.

Инвестиции иностранных компаний составили всего 0,1% от общей суммы.

Наибольшая доля капитальных инвестиций освоена в промышленности — 38,7% (259,1 млрд грн). На транспорт, складское хозяйство, почтовую и курьерскую деятельность пришлось 10,8% (72,3 млрд. грн).

Для сравнения, в 2024 году капитальные инвестиции в Украине выросли на 35% и достигли 534,4 млрд. грн.

Также заметим, что в 2025 году украинский рынок слияний и поглощений существенно оживился. Рост составил более 20% по количеству сделок и более 17% по совокупной разглашенной стоимости транзакций.