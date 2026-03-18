AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Капитальные инвестиции в Украине в 2025 году выросли на четверть

Капитальные инвестиции в Украине выросли на четверть
Капитальные инвестиции в Украине выросли на четверть / Depositphotos

Объем капитальных инвестиций в Украине в 2025 году вырос на 25,2% по сравнению с 2024 годом и составил 669,3 млрд. грн.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Основным источником капитальных инвестиций остались собственные средства предприятий и организаций - они обеспечили 71,2% от общего объема.

Доля государственного бюджета составила 7%, средств местных бюджетов – 6,4%, население на строительство жилья – 5,7%, банковского и другого заемного финансирования – 5,1%.

Инвестиции иностранных компаний составили всего 0,1% от общей суммы.

Наибольшая доля капитальных инвестиций освоена в промышленности — 38,7% (259,1 млрд грн). На транспорт, складское хозяйство, почтовую и курьерскую деятельность пришлось 10,8% (72,3 млрд. грн).

Для сравнения, в 2024 году капитальные инвестиции в Украине выросли на 35% и достигли 534,4 млрд. грн.

Также заметим, что в 2025 году украинский рынок слияний и поглощений существенно оживился. Рост составил более 20% по количеству сделок и более 17% по совокупной разглашенной стоимости транзакций.

Автор:
Татьяна Гойденко