Капітальні інвестиції в Україні у 2025 році зросли на чверть

Обсяг капітальних інвестицій в Україні у 2025 році зріс на 25,2% порівняно з 2024 роком і становив 669,3 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Основним джерелом капітальних інвестицій залишилися власні кошти підприємств та організацій — вони забезпечили 71,2% загального обсягу.

Доля державного бюджету становила 7%, коштів місцевих бюджетів — 6,4%, населення на будівництво житла — 5,7%, банківського та іншого позикового фінансування — 5,1%.

Інвестиції іноземних компаній становили лише 0,1% від загальної суми.

Найбільшу частку капітальних інвестицій освоєно у промисловості — 38,7% (259,1 млрд грн). На транспорт, складське господарство, поштову та кур’єрську діяльність припало 10,8% (72,3 млрд грн).

Для порівняння, у 2024 році капітальні інвестиції в Україні зросли на 35% і досягли 534,4 млрд грн.

Також зауважимо, що в 2025 році український ринок злиттів та поглинань суттєво пожвавився. Зростання склало більш ніж 20% за кількістю угод та понад 17% за сукупною розголошеною вартістю транзакцій.