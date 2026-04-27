Україна відкриває ринок техконтролю для вантажівок

Кабінет міністрів за ініціативи міністерства розвитку громад та територій ухвалив постанову, яка змінює порядок технічного контролю для міжнародних вантажних перевізників, що працюють за дозволами Європейської конференції міністрів транспорту (ЄКМТ).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Ключова зміна полягає в тому, що перевірку для отримання сертифіката ЄКМТ інтегровано в обов’язковий технічний огляд транспортних засобів.

Фактично це означає скасування дублювання процедур. Відтепер перевізники проходитимуть один техогляд, який одночасно підтверджує відповідність як національним вимогам, так і міжнародним стандартам для роботи в межах ЄКМТ.

Уряд пояснює, що рішення має на меті зменшити адміністративне навантаження на бізнес і скоротити витрати. За оцінками, раніше перевізники витрачали близько 300 млн грн на дублюючі перевірки, які тепер фактично ліквідуються.

Окремо підкреслюється масштаб попиту на процедуру: під час останнього розподілу дозволів ЄКМТ понад 21 тис. вантажівок проходили технічний контроль, який частково повторював уже наявні перевірки.

Зміни також відкривають ринок послуг технічного контролю. Видавати сертифікати зможуть усі акредитовані суб’єкти, які проводять відповідні перевірки. Раніше ця функція була зосереджена в одному державному підприємстві. Очікується, що поява конкуренції вплине на вартість послуг і їхню якість.

Окремим елементом постанови є імплементація положень директиви 2014/45/єс. Вона передбачає єдині підходи до оцінки технічного стану транспортних засобів, класифікацію виявлених недоліків і чіткі правила експлуатації транспорту залежно від рівня ризику. Це наближає українську систему технічного контролю до європейської моделі.

Сертифікат ЄКМТ відтепер формуватиметься безпосередньо за результатами техогляду, а дані вноситимуться до єдиної державної бази. Це має посилити прозорість процедур і зменшити простір для зловживань.

У ширшому контексті рішення є частиною виконання угоди про асоціацію з європейським союзом у транспортній сфері та переходу до уніфікованих європейських стандартів регулювання ринку.

