В Україні повернуть обов'язковий техогляд для всіх автомобілів: названо дату

Обов'язковий техогляд для всіх легкових автомобілів в Україні планують повернути до кінця 2027 року.

Як пише Delo.ua, про це сказав заступник міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач під час круглого столу щодо детінізації та регулювання автомобільного ринку України, передає УНІАН.

За його словами, Україна зобов'язалася перед ЄС запровадити обов'язковий технічний контроль для всіх транспортних засобів, зокрема легкових. Відповідні зміни до законодавства мають бути ухвалені до кінця 2027 року.

Технічний контроль авто в Україні

Наразі в Україні відсутній обов’язковий періодичний технічний контроль для всіх легкових авто. Він діє лише для комерційних вантажівок та автобусів. При цьому в Європі це обов’язковий основоположний регламент.

"Ми готуємо зараз законопроєкт. Євросоюз нам поставив цей критерій змін до кінця 2027 року. Тобто до кінця наступного року в нас мають бути прийняті за пропозицією або за розумінням Європейського Союзу зміни до законодавства, які встановлять норму про проходження обов'язкового періодичного контролю транспортних засобів - всіх абсолютно, в тому числі легкових, які зараз його не проходять", - наголосив Деркач.

Міністр зауважив, що уряд підтримує таку ініціативу, оскільки вона напряму пов’язана з підвищенням безпеки на дорогах і приведенням до стандартів ЄС.

Деркача зауважив, що питання впровадження техогляду залишається політично чутливим, оскільки частина народних депутатів виступає проти такої ініціативи, аргументуючи це додатковим фінансовим навантаженням на українців під час війни.

Хто змушений проходити крізь сито перевірок

Попри те, що для звичайних приватних легковиків обов'язкову перевірку скасували ще у далекому 2011 році, значна частина української автомобільної спільноти все ж зобов'язана регулярно проходити цю процедуру.

Сучасна українська система технічного контролю автотранспорту базується на принципі вибірковості та цільового підходу. Обов'язковому техогляду авто підлягають чітко визначені категорії транспортних засобів:

Комерційний транспорт всіх типів — таксі, автобуси різної пасажиромісткості, які щодня перевозять тисячі людей

Вантажні автомобілі всіх категорій — від легких комерційних фургонів до важких магістральних тягачів

Транспортні засоби для небезпечних вантажів — від паливно-мастильних матеріалів до хімічних речовин

Службові автомобілі державних установ — держава демонструє відповідальність власним прикладом

Легкові авто у підприємницькій діяльності — незалежно від віку та технічного стану

Водночас приватні легкові автомобілі, що використовуються виключно для особистих потреб, поки залишаються поза межами обов'язкових перевірок — принаймні, до наступних законодавчих змін.

Нагадаємо, уряд затвердив новий євроінтеграційний технічний регламент із конструкції колісних транспортних засобів – тобто йдеться фактично про вимоги до виробництва автомобілів, автобусів, мотоциклів, причепів та напівпричепів.