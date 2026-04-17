Нафта дешевшає: як перемир’я між Ізраїлем та Ліваном вплинуло на ринок

Ціни на нафту впали у п’ятницю, завдяки новинам про перемир'я між Ізраїлем та Ліваном. Також на ціни вплинула заява Дональда Трампа про можливі переговори з Іраном цими вихідними.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 1,34 долара, або 1,35%, до 98,05 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate впали на 1,65 долара, або 1,74%, до 93,40 долара за барель, скоротивши зростання порівняно з попередньою сесією.

Перспективи ядерної угоди з Іраном

Повідомляється, що Дональд Трамп повідомив журналістам біля Білого дому про суттєвий прогрес у переговорах із Тегераном. За словами президента США, іранська сторона запропонувала відмовитися від володіння ядерною зброєю на термін понад 20 років.

Це питання залишалося головною перешкодою для розблокування Ормузької протоки, яка була перекрита протягом семи тижнів. Блокада цього транспортного шляху призвела до вилучення з ринку майже п'ятої частини світових поставок нафти.

Тимчасовий меморандум

Ціни на енергоносії демонструють високу волатильність після березневого стрибка на 50%.

Попри те, що котирування нещодавно опустилися нижче 100 доларів, вони продовжують коливатися в діапазоні 90 доларів за барель. Наразі сторони змінили стратегію переговорів.

Замість миттєвого укладання всеохоплюючої мирної угоди, делегації США та Ірану зосередилися на розробці тимчасового меморандуму.

Цей документ має на меті запобігти відновленню активних бойових дій та забезпечити стабільність у регіоні в короткостроковій перспективі.

Нагадаємо, світові ціни на нафту у четвер залишилися практично без змін після попереднього зниження. Інвестори виявляють стриманість через сумніви щодо результативності переговорів між США та Іраном.