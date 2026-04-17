Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,64

+0,12

EUR

51,42

+0,15

Готівковий курс:

USD

43,80

43,65

EUR

51,60

51,40

Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Нафта дешевшає: як перемир’я між Ізраїлем та Ліваном вплинуло на ринок

нафта
Ціни на нафту знову впали / Depositphotos

Ціни на нафту впали у п’ятницю, завдяки новинам про перемир'я між Ізраїлем та Ліваном. Також на ціни вплинула заява Дональда Трампа про можливі переговори з Іраном цими вихідними.

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 1,34 долара, або 1,35%, до 98,05 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate впали на 1,65 долара, або 1,74%, до 93,40 долара за барель, скоротивши зростання порівняно з попередньою сесією.

Перспективи ядерної угоди з Іраном

Повідомляється, що Дональд Трамп повідомив журналістам біля Білого дому про суттєвий прогрес у переговорах із Тегераном. За словами президента США, іранська сторона запропонувала відмовитися від володіння ядерною зброєю на термін понад 20 років.

Це питання залишалося головною перешкодою для розблокування Ормузької протоки, яка була перекрита протягом семи тижнів. Блокада цього транспортного шляху призвела до вилучення з ринку майже п'ятої частини світових поставок нафти.

 Тимчасовий меморандум

Ціни на енергоносії демонструють високу волатильність після березневого стрибка на 50%.

Попри те, що котирування нещодавно опустилися нижче 100 доларів, вони продовжують коливатися в діапазоні 90 доларів за барель. Наразі сторони змінили стратегію переговорів.

Замість миттєвого укладання всеохоплюючої мирної угоди, делегації США та Ірану зосередилися на розробці тимчасового меморандуму.

Цей документ має на меті запобігти відновленню активних бойових дій та забезпечити стабільність у регіоні в короткостроковій перспективі.

Нагадаємо, світові ціни на нафту у четвер залишилися практично без змін після попереднього зниження. Інвестори виявляють стриманість через сумніви щодо результативності переговорів між США та Іраном. 

Автор:
Тетяна Бесараб