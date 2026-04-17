Українська текстильна компанія вийшла на ринок Словаччини з тканинами власного виробництва

Українська компанія "ТК-Домашній текстиль", яка є частиною холдингу "Текстиль-Контакт" (ТК Group), здійснила перше відвантаження тканин власного виробництва на ринок Словаччини.

Як пише Delo.ua, про це повідомила компанія у Facebook.

Обсяг першої партії склав 11,2 тисячі метрів. Вся продукція була виготовлена на потужностях виробничого підрозділу в Чернігові.

Отримувачем українських технічних тканин став словацький виробник одягу Mandi Fashion. Іноземний замовник уже офіційно підтвердив отримання товару.

За результатами першої поставки словацька сторона висловила зацікавленість у подальшій системній співпраці з українським постачальником.

У компанії наголошують, що вихід на новий ринок є стратегічним кроком для розширення географії експорту. Цей контракт підтверджує конкурентоспроможність українського текстилю на європейському рівні.

Крім того, нарощування експортних потужностей дозволяє підприємству стабільно підтримувати економіку країни, зберігати робочі місця та забезпечувати податкові надходження.

"Ми продовжуємо працювати над тим, щоб український текстиль впевнено займав своє місце на європейському ринку. Ця подія є ще одним кроком у цьому напрямку", - додали в "ТК-Домашній текстиль".

Про компанію "ТК-Домашній текстиль"

"ТК-Домашній текстиль" - лідер із виробництва тканин, домашнього текстилю, дитячого асортименту в Україні. У портфелі активів - одна з небагатьох в Україні оздоблювальна фабрика із випуску бавовняних тканин у Чернігові "ТК-ДТ Чернігів". Також серед її активів - швейні фабрики у Києві, Тернополі, Чернігові та в Одесі; взуттєва в Чигирині; в'язальне виробництво.

TK Group заснована 1995 року. Наразі представляє холдинг, що об'єднує весь спектр послуг текстильної промисловості - від сировини і ниток до готових рішень для клієнтів B2B, B2G, B2C.

Минулого року група компаній "Текстиль-Контакт" придбала взуттєву фабрику в Чигирині Черкаської області і започаткувала новий для себе напрямок – випуск широкого асортименту взуття. В Чигирині було взуттєве підприємство потужністю до 20 тис. пар взуття на місяць, проте воно не працювало під час коронавірусу та війни.

Також, восени 2025 року "ТК-Домашній текстиль" відправив першу партію різноманітних комплектів постільної білизни до Румунії.

Власник "ТК-Домашній текстиль" Олександр Соколовський розповідав, що половина української легкої промисловості перебуває в тіні. Контрабанда тканин, нелегальні цехи та гуртові ринки створюють умови, за яких "білий" бізнес не витримує конкуренції.