"Текстиль-Контакт" планує залучати трудових мігрантів

Група компаній "Текстиль-Контакт" зіткнулася з гострим дефіцитом кадрів у легкій промисловості. Частина співробітників виїхала з країни, десятки служать у війську, і підприємство вже не бачить альтернативи залученню трудових мігрантів.

Про це засновник "Текстиль-Контакту" Олександр Соколовський розповів в інтерв’ю Delo.ua.

"Є дефіцит кадрів. І так – по всіх ланках. Дійсно, частина людей виїхала з країни. Десятки наших хлопців з "ТК-груп" – у війську. Тож ми шукаємо робітників і в перспективі не бачимо альтернативи залученню трудових мігрантів", — зазначив він.

За словами бізнесмена, у компанії вже був позитивний досвід роботи з іноземцями. "В нас вже колись працювали 10 іноземців, спеціалістів текстильного виробництва. Працювали дуже добре. Ми плануємо розпочати такий пошук і зараз. Хоча це непросто. Треба і облаштувати їм гуртожиток і оформити їхнє перебування в Україні".

Соколовський наголошує, що готовність приїжджати до України залежить від країни походження працівників. "З Польщі, як я вже казав, навіть в командировку – ні. А ось з Узбекистану чи з Бангладеш – так".

Він пояснює, що в легкій промисловості кваліфікація потрібна навіть на базових позиціях. "В нас така специфіка, що навіть вантажники є носіями специфічних знань".

Попри те, що легка промисловістьмає імидж галузі для бідних країн, підприємець вважає її перспективною і пояснює, чому така її оцінка - невірна.

"Вважаю, що так. І є два фактори, що сприяють нам. По-перше, технології розвиваються, тож виготовлення тканин та одягу стає конкурентним і в більш заможних країнах, ніж згаданий Бангладеш. По-друге, ми дуже близько знаходимося до великого преміального ринку – ЄС. Можемо швидше реагувати на потреби, швидше постачати. Ставити хрест на легпромі зарано. Навіть за умови росту зарплат в Україні. І так, ми враховуємо, що ми конкуруємо за робітника з ринком праці Євросоюзу", - сказав Олександр Соколовський.

