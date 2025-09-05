"Текстиль-Контакт" планирует привлекать трудовых мигрантов

Группа компаний "Текстиль-Контакт" столкнулась с острым дефицитом кадров в лёгкой промышленности. Часть сотрудников уехала из страны, многие служат в армии, и предприятие уже не видит альтернативы привлечению трудовых мигрантов.

Об этом основатель "Текстиль-Контакта" Александр Соколовский рассказал в интервью Delo.ua.

"Есть дефицит кадров. И так – по всем звеньям. Действительно, часть людей уехала из страны. Десятки наших ребят из "ТК-групп" – в армии. Так что мы ищем рабочих и в перспективе не видим альтернативы привлечению трудовых мигрантов", — отметил он.

По словам бизнесмена, у компании уже был положительный опыт работы с иностранцами. "У нас когда-то работали 10 иностранцев, специалистов текстильного производства. Работали очень хорошо. Мы планируем начать такой поиск и сейчас. Хотя это непросто. Надо и обустроить им общежитие и оформить их пребывание в Украине".

Соколовский отмечает, что готовность приезжать в Украину зависит от страны происхождения работников. "Из Польши, как я уже говорил, даже в командировку – нет. А вот из Узбекистана или из Бангладеш – да".

Он объясняет, что в легкой промышленности квалификация требуется даже на базовых позициях: У нас такая специфика, что даже грузчики являются носителями специфических знаний".

Несмотря на то, что легкая промышленность имеет имидж отрасли для бедных стран , предприниматель считает ее перспективной и объясняет, почему такая ее оценка – неверна .

"Считаю, что да. И есть два фактора, которые способствуют нам. Во-первых, технологии развиваются, поэтому изготовление тканей и одежды становится конкурентным и в более состоятельных странах, чем упомянутый Бангладеш. Во-вторых, мы очень близко находимся к крупному премиальному рынку – ЕС. Можем быстрее реагировать на потребности, скорее поставлять. Ставить Украине. И да, мы учитываем, что мы конкурируем за рабочего с рынком труда Евросоюза" , - сказал Александр Соколовский.

более подробно об этом, а также о теневом секторе украинского легпрома, налоговой нагрузке на компанию и планах выхода на рынок ЕС читайте в интервью "Война за форму для ВСУ: как "Текстиль-Контакт" борется с импортерами и тенью" на Delo.ua.