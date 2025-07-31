"Стратегически нам нужно готовиться к мультикультурности и работе с иностранцами", — Мария Абдуллина, "OLX Работа"

Рынок труда в Украине продолжает меняться под давлением демографических вызовов, войны и глобальных технологических тенденций. Бизнес ищет ответы, как адаптироваться к новой реальности нехватки кадров, конкуренции за таланты и потребности привлекать иностранную рабочую силу. Почему кадровый кризис — это уже не только проблема количества людей, а вызов для всей экономики, эксклюзивно в интервью "ТОП-100" рассказала руководитель платформы "OLX Работа" Мария Абдуллина.

Как вы лично сейчас видите рынок труда? С чем сталкиваются работодатели и кандидаты?

- Мое видение, конечно, формируется сквозь призму OLX, ведь у нас есть доступ к большому количеству данных и к срезу настроений большой аудитории — примерно 22 млн уникальных пользователей в месяц. Наша экспертиза наиболее глубока именно в сегменте голубых воротничков (рабочих специальностей), поэтому мое видение рынка труда может быть шире, чем просто в рамках офисных профессий.

В целом, рынок труда переживает углубление кадрового кризиса. К примеру, рынок IT значительно просел. Специалистам стало труднее найти работу из-за общемировой турбулентности в отрасли и стремительного внедрения AI, который частично берет на себя некоторые функции у людей, в то же время создавая спрос на новые навыки, которых еще не хватает у соискателей.

Мы видим, как на рынок выходит большое количество специалистов, часто с глубокими знаниями, но небольшим опытом, релевантным к текущим потребностям рынка труда. К примеру, таких специалистов много в креативной или развлекательной индустрии, и сейчас они сталкиваются с трудностями в поиске работы. Параллельно с этим наблюдается углубление конкуренции работодателей за специалистов в производственном секторе. Если раньше не хватало слесарей или токарей, то теперь дефицит охватывает более широкий спектр профессий: трактористов, операторов машин, швей, сварщиков. То есть имеем структурное несоответствие, где в определенных сегментах есть избыток кандидатов, а в других острый дефицит.

Создается впечатление, что некоторые работодатели опасаются открыто говорить о замене определенных процессов автоматизацией, чтобы не пугать людей возможностью потерять работу из-за передачи функций ИИ. Насколько в этом году усилились тенденции к автоматизации?

– Сейчас начинается фаза, похожая на ту, которая была во время эпохи индустриализации. Тогда людей пугали машины, которые "заберут работу". Но это, напротив, дало толчок развитию экономики. С ИИ то же самое, потому что это инструмент, который помогает оптимизировать рутинные процессы, ускоряет работу, открывает новые направления. Действительно, некоторые функции AI уже частично заменяют, например, в бухгалтерии, аналитике, рекрутинге. Но это скорее об ускорении и оптимизации, а не о тотальной замене.

Конечно, будут профессии, которым придется адаптироваться или переучиваться. В нашей компании не было сокращений из-за автоматизации. Напротив, мы набирали людей на критические роли и одновременно внедряли новые решения.

Если посмотреть на вакансии, скажем, копирайтеров, то некоторые компании ищут именно AI-копирайтеров. Возможно, вскоре тексты будут писать ИИ, а человек будет их редактировать и контролировать качество контента?

- Нет, на этом этапе искусственный интеллект до сих пор выполняет вспомогательную роль, ведь важно участие человека, особенно из-за риска фейков и ложной информации. Даже AI-копирайтер – это больше о человеке, который работает с ИИ, контролирует, дополняет. Человек должен быть модератором, особенно сейчас, когда технологии способны создавать правдоподобный текст, голос, изображение. То есть AI ускоряет процессы, помогает, а не полностью заменяет человеческий труд. В то же время, нужны программы обучения, чтобы люди умели использовать технологии в своей работе.

Даже для небольших бизнесов уже доступны простые решения. Следует хоть начать знакомиться с этими инструментами, постепенно внедрять их, чтобы быть готовыми к новой эпохе. Это как когда-то с сайтами: кто не делал мобильную версию, оставался позади. Сейчас с AI, ведь нужно понимать, какие процессы можно автоматизировать и какая польза от этого для вашего бизнеса.

Что касается соискателей, то важно не только выбирать новые профессии, но и понимать, какие навыки к ним можно добавить, чтобы быть конкурентным в новую эпоху. Поэтому сейчас человек должен мыслить стратегически. К примеру, понимать, какую уникальность кандидат может дать этой профессии.

Вы упомянули об IT-рынке. Некоторые исследования показывают, что из-за трудностей в поиске работы кандидаты с опытом снижают зарплатные ожидания. Параллельно многие международные компании сокращают персонал. С чем связана подобная тенденция?

– Это глобальный тренд. После COVID-19 последовал всплеск спроса на IT-услуги, но впоследствии индустрия просела из-за уменьшения инвестиций в экспериментальные направления. Крупные компании продолжают развитие бизнеса, сократив некоторые проекты. Затем добавился экономический кризис и война в Украине, также влияющая на глобальные рынки.

Поскольку Украина является сильным экспортером IT-услуг, это не могло нас не задеть. Дополнительно влияет и то, что международные компании затрудняются нанимать специалистов из Украины из-за рисков, таких как мобилизация, обстрелы, ограничения на выезд. Все это сказывается на стабильности работы. Хотя экспорт IT-услуг сейчас несколько стабилизировался по сравнению с прошлым годом, зарплата осталась замороженной. Также мы почти не видим ситуаций, когда компании активно "гонялись" за каждым айтишником. А вот в неофисных профессиях ситуация другая, ведь нужны руки, в том числе люди с навыками, которые невозможно получить за месяц.

Руководитель платформы "OLX Работа" Мария Абдуллина. Фото: пресс-служба

Готовы ли работодатели нанимать людей без квалификации или опыта, чтобы обучать в компании?

– Все зависит от размера и платежеспособности компании. Крупные предприятия несут значительные потери, когда, например, не хватает механика или электрика, из-за чего простаивает производственная линия. Поэтому они активно инвестируют в учебные программы повышения квалификации или переобучения, сотрудничают с образовательными учреждениями и разрабатывают собственные профессиональные курсы.

У малых предприятий нет таких ресурсов. Они либо пытаются искать уже готовых специалистов, либо вообще не могут реагировать на изменения рынка. Некоторые, по данным наших исследований, заявляют, что в случае дальнейшего углубления кризиса им придется закрываться.

А как насчет взаимодействия бизнеса с государственными программами для обучения или привлечения, например, людей с инвалидностью?

– Да, есть государственные программы, например, для переоборудования рабочих мест. Но малый бизнес ими почти не пользуется. Причина – недоверие. Они опасаются, что участие в таких программах привлечет излишнее внимание госорганов и приведет к проверкам. Поэтому государственные программы часто воспринимаются бизнесом риском, а не возможностью.

Мы проводили исследования о готовности бизнеса внедрять инклюзивные практики. Так, 80% малого и среднего бизнеса не знают о существовании таких программ, и когда спрашиваешь почему, то отвечают: "Не хотим знать, потому что не хотим иметь дела с государством". То есть легче самостоятельно установить пандус, чем потом объяснять и отчитываться. Бизнес боится не столько помощи, сколько проверок и бюрократии. Поэтому даже те, кто мог бы воспользоваться поддержкой, часто избегают контактов.

Выходит, мы имеем ситуацию, где обе стороны вроде бы могут, но не хотят сойтись?

– Да. Я люблю цитировать один ответ из нашего опроса об инклюзивности: "Между работодателем и кандидатом с инвалидностью - лестница". И это буквально так, потому что часто человек хочет работать, но не может даже добраться до офиса. А работодатель хочет нанять, но не может переоборудовать пространство за пределами своего предприятия или офиса. Если смотреть глобально, то в стране до сих пор не хватает базовой инфраструктуры для людей с инвалидностью и других групп, нуждающихся в безбарьерной среде.

В целом бизнес все больше открывается для различных групп населения, которые ранее были недостаточно вовлечены в рынок труда. К примеру, женщины на традиционно мужских профессиях, люди с инвалидностью, молодежь без опыта. Это положительная тенденция, потому что дает большее разнообразие на рынке. Но в то же время это вызов, потому что требует изменений в процессах, дополнительных инвестиций, переоснащения, и все это на фоне снижения доходности, постоянного экономического давления и военных рисков.

В то же время работодателям трудно не только найти специалиста, но и удержать его. Поэтому кадровый кризис сегодня — не просто нехватка людей, это многоуровневая проблема, затрагивающая бизнес-модели, инфраструктуру, государственную политику и социальные ожидания.

Руководитель платформы "OLX Работа" Мария Абдуллина. Фото: пресс-служба

Поговорим о решении проблемы кадрового кризиса из-за привлечения трудовых мигрантов. Какие основные преимущества и риски этого процесса? В частности, мы видим реакцию общества, где часть людей обеспокоена конкуренцией на рынке труда.

- Что касается иностранцев, то становится очевидно, что избежать этого процесса не удастся. Демографически мы не можем обеспечить экономический рост только оставшимися в стране украинцами. А возвращение наших граждан из-за границы становится все сложнее — особенно потому, что многие уехали с детьми, которые уже интегрируются там. Поэтому стратегически бизнес и государство должны думать о привлечении иностранной рабочей силы, особенно в массовые рабочие профессии.

Но остается вопрос, готово ли к этому общество? Мы проводили исследования и получили неоднозначные ответы. Результаты опроса показали, что большинство людей не видят большой проблемы для того, чтобы работать с иностранцами. Но предубеждение есть. Среди основных препятствий: языковой барьер, культурные отличия и конкуренция за рабочие места. На первом месте именно язык и культура. Поэтому главное в вопросе привлечения иностранцев на украинский рынок труда – научиться работать с этими вызовами и, с одной стороны, научить воспринимать культуру других наций, с другой – строить процессы интеграции иностранной рабочей силы таким образом, чтобы они не были деструктивными.

Как вы видите развитие рынка труда в 2025 году? Что может измениться в положительном и негативном смысле

- Я ожидаю активного привлечения всех возможных ресурсов, а именно людей всех возрастов и опыта, ведь все чаще работодатели будут снижать требования к квалификации. Зарплаты будут расти в дефицитных профессиях и будут снижаться там, где много кандидатов — это нормальная логика рынка.

До конца года глобальных прорывов не ожидаю. Но стратегически нам нужно готовиться к мультикультурности, работе с иностранцами и понимать, как это повлияет на компании, общество, экономику.

Какова роль в этом процессе государства и работодателей? Это должна быть информационная кампания или что-то другое?

– Это долгий процесс формирования образованности. Одной рекламной кампанией здесь не обойтись, ведь люди должны понимать, как работает экономика, почему привлечение рабочей силы из разных стран важно. То есть, нужны практические месседжи о том, как это влияет на восстановление, на развитие — вот что важно. В общем, украинцы уже мультикультурные, но это нужно поддерживать и правильно доносить. Это должна быть не пропаганда, а именно образование, потому что образованные люди менее склонны к ксенофобии и агрессии. Образование – это фундамент для здорового общества.