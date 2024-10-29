Возвращение ветеранов к работе и жизни: какие программы адаптации воплощает бизнес

В армии находится более миллиона украинцев, постепенно люди уже демобилизуются и возвращаются в гражданскую жизнь, где ветераны нуждаются в помощи в этом процессе. Бизнес, государство и украинские профильные организации прилагают усилия для того, чтобы адаптация ветерана состоялась в жизни и на работе, поэтому создаются программы, которые помогут пройти этот путь. Delo.ua совместно с "OLX Работа" рассказывают о программах адаптации для ветеранов, внедряющих бизнесом, в спецпроекте "Перспективы рынка труда".

В начале года президент Украины Владимир Зеленский назвал численность украинской армии, в которой на тот момент было около 880 тысяч военнослужащих. Среди них насчитывалось около 43 тысяч военнослужащих. В конце июля, по словам заместителя министра по делам ветеранов Украины Руслана Приходько, в Украине уже 1 миллион 300 тысяч ветеранов. Приблизительно 80% из них — мобилизованные.

Эти люди постепенно возвращаются домой, интегрируясь в гражданскую жизнь. Однако для более эффективной адаптации ветераны нуждаются в поддержке родных, профильных организаций и специалистов, государства и работодателей на рабочем месте.

Еще до полномасштабного вторжения некоторые компании внедряли программы по адаптации ветеранов, но тогда такие инициативы не были массовыми, например после начала большой войны, когда численность армии увеличилась, а значит, в компаниях стало больше мобилизованных работников. Для бизнеса это большой вызов, ведь мобилизация привела к дефициту рабочей силы. Кроме того, вызовом является создание условий на рабочем месте для ветеранов и программы адаптации для них.

По словам руководителя направления "OLX Работа" Марии Абдуллиной, несмотря на множество форумов, конференций и уже начатых инициатив, бизнес еще не до конца понимает, как именно работать с военными, когда они массово вернутся на рынок труда.

Поскольку сейчас мы имеем дело только с малой долей демобилизовавшихся людей, часто — по состоянию здоровья. Есть вопросы, как взаимодействовать с кандидатами, имеющими определенные особенности, например, когда ветеранам из-за контузий сложно работать в определенный отведенный работодателем промежуток времени, и нужны отдельные перерывы, другой график или удаленный формат работы. То есть много неурегулированных вопросов, а системных подходов еще нет. Мария Абдуллина руководитель направления “OLX Работа”

Она уверена, что в случае с военными и уязвимыми слоями населения государство должно выступать гарантом их трудоустройства. А общество должно помочь в этом, ведь это история о сотрудничестве.

Вообще возвращение военного к работе поднимает несколько вопросов — не только зарплаты, но и мотивации, а также реализации ветерана. Как отмечают военные психологи и ветераны, одна из самых помощных — сплочение и создание ячеек военных самими военными, то есть формирование определенных сообществ, где каждый понимает контекст и способен друг друга поддержать.

"Но это все очень индивидуально, нельзя ко всем применять один подход. Мы говорим об очень широкой вариативности случаев, в которые невозможно разработать единую программу. Но мы должны быть однозначно готовы к реинтеграции", — отметила Мария Абдуллина.

Какие программы по адаптации внедряет бизнес

В Укрзализныце более 12 000 работников вступили в ряды ВСУ с 2022 года. Для каждого из них компания сохраняет рабочие места и среднюю заработную плату. В настоящее время 10 591 работник Укрзализныци защищает Украину и более 1 400 уже вернулись к работе. Это стимулировало компанию разработать единую ветеранскую политику, учитывающую все особенности работы с ветеранами, предоставляя руководителям четкие инструкции, как поступать в той или иной ситуации. Ключевым элементом политики является Центр адвокации — команда менеджеров Укрзализныци, сопровождающая ветеранов на каждом этапе их возвращения к работе, с момента ранения до подготовки рабочего места.

В частности, для ветеранов создан сайт с пошаговым планом возвращения к работе, программами поддержки и ресурсами для лечения и реабилитации. Многие хотят вернуться к работе, даже имея инвалидность. Для них был разработан алгоритм подбора должности: если нельзя вернуться на прежнее место, предлагают смежную позицию или создают должность, адаптированную к возможностям ветерана. Программа включает психологическую помощь и тренинги для руководителей и коллег ветеранов для содействия их адаптации.

Также создано подразделение БПЛА, где ветераны работают с дронами, применяя военный опыт для охраны железной дороги. В Харькове работает реабилитационное отделение, аналогичное откроется в Киеве.

Укрзализныця развивает ветеранское сообщество, что помогает лучше понимать и поддерживать адаптацию ветеранов к мирной жизни, а также формирует дружественную корпоративную культуру.

"Мы также предлагаем разные варианты переквалификации ветеранам, получившим инвалидность, трудоустраиваем работников, ранее работавших на временно оккупированных территориях, и предоставляем им жилье при необходимости", — рассказали представители УЗ.

HR-команда Ciklum разработала программу реинтеграции ветеранов, которая начинается за несколько недель до возвращения на работу. Процессы, роль и ответственность департаментов на разных этапах реинтеграции определяет RACI-матрица.

Из 79 мобилизованных или добровольцев 14 уже вернулись в гражданскую жизнь и работу. В первый рабочий день ветеран получает доступ к внутренним системам, технике и знакомится с ментором или buddy. Далее начинается онбординг со встречами с менеджером, командой и HR-специалистами.

Помимо стандартных бенефитов, ветераны имеют расширенное медицинское страхование, содержащее дополнительный лимит на лечение и консультации реабилитологов. Также доступны услуги военного психолога или психотерапевта – 53 бесплатных сессии в течение года.

Если нужно подобрать новый проект, ветераны могут использовать время на обучающие программы, вебинары, сертификации или курсы. Кроме того, есть возможность получить консультации по подготовке к интервью с клиентом.

Таким образом, коллеги могут быстро восстановить знания и навыки. К тому же по запросу ветераны могут получить дополнительную консультацию по подготовке к прохождению интервью с клиентом. Мария Шубцова Head of HR Operations Ciklum

Для команд, с которыми будут работать демобилизованные коллеги, проводят информационные сессии, где развенчивают мифы о реинтеграции ветеранов и дают рекомендации по коммуникации. Для руководителей созданы пособия по проведению встреч и созданию благоприятной рабочей среды.

В благодарность ветеранам в первый рабочий день вручают welcome-наборы с подарками.

"Последнее, но не менее важное: чтобы выразить коллегам благодарность за их труд в армии и нашу радость от их возвращения в коллектив, в первый день мы дарим ветеранам welcome-наборы полезных и приятных подарков", — добавила Мария Шубцова.

В MasterZoo рассказали о запуске пилотной программы реинтеграции ветеранов в партнерстве с DoLadu Mental Health. Она включает в себя физическую и психологическую реабилитацию, а также индивидуальные планы адаптации, менторскую поддержку и помощь в профессиональной ориентации.

“Учитывая рост количества мобилизованных работников и их запросов, мы планируем добавлять новые опции в программу, обеспечивая равные возможности для всех. "MasterZoo — понимает всех". Инклюзивность всегда была важным компонентом нашей корпоративной культуры", – говорят в компании.

По словам представителей компании, главные вызовы – обеспечение ресурсов для долгосрочной поддержки и адаптация к индивидуальным потребностям ветеранов. Сейчас у MasterZoo есть два успешных кейса возвращения сотрудников. В компании надеются, что в дальнейшем удастся держать этот стандарт. В то же время, бизнес планирует адаптироваться к потребностям и корректировать планы согласно видению и запросам ветеранов. Кроме того, планируется дальнейшее расширение программы, в частности, дополнительные тренинги и мероприятия, а также создать специализированные программы для ветеранов с инвалидностью.

Что нужно учесть работодателям при возвращении ветеранов на работу

Проект "Практика" от Veteran Hub помогает компаниям формировать реалистическое представление о ветеранах и ветеранках, понимать их потребности и развивать политику, направленную на поддержку работников с военным опытом. Уже больше двух лет команда помогает бизнесу налаживать эффективное взаимодействие с ветеранами на рабочем месте. Учитывая разные вызовы и страхи компаний, проект создает полезные информационные продукты для HR и сотрудников.

Так, команда создала руководство, которое поможет бизнесу и ветеранам в процессе адаптации в гражданскую жизнь. В частности, есть ряд рекомендаций работодателям, что нужно учесть при возвращении ветеранов на работу: