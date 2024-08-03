Бесплатное ІТ-обучение для ветеранов: Mate academy и Минцифра запускают новую программу

Для поддержки адаптации украинских ветеранов к гражданской жизни запускается новый этап проекта по безвозмездному обучению ІТ-специальностей. Эту возможность предлагают совместно edtech-компания Mate academy и Министерство цифровой трансформации Украины.

Об этом сообщает Минцифры.

В рамках программы участники смогут овладеть популярными ІТ-профессиями, такими как Front-end developer, Full-stack developer, Python developer, QA engineer и UI/UX Designer.

Особенности программы:

Интенсивное обучение: Полный учебный день с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00, продолжительностью от 3 до 6 месяцев.

Фокус на практике: Программа включает в себя 20% теории и 80% практических занятий.

Подготовка к трудоустройству: Участники получат помощь в создании резюме, прохождении тестовых собеседований и проверке технических знаний.

Бесплатное обучение английскому языку.

Кто может отправиться на программу

Подать заявку на участие в программе могут участники боевых действий, принимавших участие в обеспечении национальной безопасности и обороны Украины, а также сдерживали вооруженную агрессию со стороны России во время российско-украинской войны.

В ведомстве отмечают, что эта инициатива призвана помочь ветеранам и ветеранам приобрести новые навыки и получить перспективные карьерные возможности в области ІТ.

Зарегистрироваться в приложении можно по ссылке.

Добавим, ветераны и ветеранки мощная сила для развития украинской экономики, ведь их опыт и навыки, полученные на войне, нужны работодателям. В свою очередь, бизнес, который будет трудоустраивать ветеранов и ветеранок на работу, должен обеспечить не только рабочее место, но и создать комплексные программы для интеграции этих людей в рабочую среду.

Зачем бизнесу заниматься интеграцией ветеранов

По данным Work.ua, более 60% компаний никогда не имели опыта нанимать ветеранов и лиц, причастных к ветеранской политике, хотя и открыты для этого процесса.

Только у 10% работодателей в разделе о карьере на официальном сайте есть информация о готовности брать на работу ветеранов, а у 32% о том, как компания поддерживает ВСУ. Также 8% компаний среди команды рекрутеров имеют ветеранов на этой позиции.

У 78% работодателей нет обучающих программ для рекрутеров, где бы была раскрыта базовая информация о военных навыки ветеранов и иерархия Вооруженных сил, помогающих больше понять опыт военных и ветеранов.

Несмотря на то, что 60% работодателей имеют вакансии, при закрытии которых предпочитает ветеранов, только 25% компаний указывают в описаниях вакансий, открытых для найма ветеранов.



